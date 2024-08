Autoridades espanholas investigam impacto ambiental de videoclipe de Katy Perry

O último videoclipe da cantora norte-americana Katy Perry, Lifetimes, foi filmado em Ibiza, Formentera e na mais pequena ilha das Baleares, s'Espalmador. Agora, as autoridades espanholas estão a investigar se as dunas do ilhéu foram pisadas, uma vez que se trata de um dos enclaves com maior valor ecológico da região, noticia o El País.

O Departamento do Ambiente Natural do Governo das Baleares abriu um inquérito para determinar se as filmagens causaram algum impacto ambiental nas dunas protegidas do ilhéu de S'Espalmador, que faz parte do parque natural de Ses Salines de Eivissa e Formentera desde 1980, um dos enclaves de maior valor ecológico da região. De acordo com um comunicado de imprensa, a Conselleria esclareceu, nesta terça-feira, que a empresa de produção "em caso algum" solicitou a autorização necessária para efectuar as filmagens.

Katy Perry aparece a dançar e a saltar em diferentes locais, de uma discoteca cheia de gente a locais naturais, como o interior do sistema de dunas de s'Espalmador, dentro de uma zona delimitada por paus e cordas que indicam que é proibido passar, e onde terá estado toda a sua equipa de filmagem, informa o jornal espanhol.

A Direcção-Geral do Ambiente Natural salvaguarda que não se trata de um "crime contra o ambiente", mas de uma infracção, uma vez que é permitido filmar naquela zona. Contudo, é preciso uma autorização.

Juntamente com a famosa praia de ses Illetes, em Formentera, as dunas de s'Espalmador constituem o sistema dunar mais bem conservado das Ilhas Baleares e têm um "grande valor ecológico", refere o Governo das Baleares no seu site. S'Espalmador é um ilhéu privado situado a norte de Formentera com cerca de 2,9 quilómetros de comprimento e 800 metros de largura.