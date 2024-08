Atleta espanhola Paula Leitón, vítima de gordofobia, responde: “Ganhei o ouro”

Foi um caminho que se foi fazendo até ao ouro final. A selecção espanhola, treinada pelo ex-jogador e campeão olímpico Miki Oca desde 2010, culmina com o triunfo em Paris, no sábado, depois de ter conquistado prata em Londres 2012 e em Tóquio 2020. Entre as jogadoras da equipa feminina está a catalã Paula Leitón, 24 anos, que, durante os Jogos Olímpicos foi vítima de gordofobia nas redes sociais. Às críticas sobre o seu corpo, a jogadora responde: "Acabei de ganhar uma medalha de ouro, não quero saber dos comentários." Contudo, mostra preocupação com as meninas que têm corpos semelhantes ao seu e que possam sentir-se afectadas pelos mesmos.

A imprensa espanhola dá conta que as redes sociais foram inundadas de comentários machistas sobre o corpo da jogadora, que aos 15 anos foi chamada por Miki Oca para integrar a selecção, tendo no ano seguinte participado nos primeiros Jogos, no Rio de Janeiro. A corpulência da jogadora é vital para a posição que ocupa dentro de água, explica o jornal desportivo Marca, lembrando que a atleta tem 1,90m. Mensagens como "a piscina não esvaziou?", "alguém sabe se flutua ou afunda", "não vejo 12 [jogadoras] mas 15, que uma vale por 3", entre outras, foram dirigidas à internacional espanhola.

Em declarações à cadeia de televisão espanhola Cuatro, no programa En boca de todos, a atleta catalã declarou que não será afectada pelo que corre nas redes sociais devido à sua maturidade. Contudo, reconhece que essas palavras teriam outro impacto quando tinha 16 anos, refere o site Relevo. Mas agora, citada pela Cadena Ser, diz: "Eu sei como é o meu corpo, gosto muito dele e trabalho-o para aquilo que é a minha vida, que é este desporto."

Paula Leiton acaba de hacer historia con el oro olímpico en waterpolo femenino. Está recibiendo todo tipo de insultos gordófobos por parte de machistas: "Sé como es mi cuerpo, lo quiero muchísimo y lo trabajo para mi deporte que es mi vida". pic.twitter.com/sGO8V5jmob — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 12, 2024

A jogadora, que está a festejar a vitória em Paris — a Austrália e os Países Baixos ficaram em segunda e terceira posição, respectivamente — diz ainda que além dela, há outras duas companheiras com o mesmo tipo de corpo e estatura, essencial para as posições que ocupam dentro de água, evidenciando assim a ignorância de quem comenta nas redes sociais e desconhece a modalidade. Paula Leitón confessa que só deu pelos comentários depois de ser contactada pelos meios de comunicação social para reagir aos mesmos. "As mensagens que parei para ver são dos meus pais, familiares e pessoas que estão muito felizes [por mim]."

Porém, a campeã olímpica mostra-se preocupada com os miúdos que estão a crescer ou que têm problemas com o seu peso. "Não me interessa [o que dizem], acabei de ganhar uma medalha de ouro olímpica, que é o sonho que tenho desde pequena. Tenho 1,90 m de altura e o pólo aquático em geral é um desporto muito duro. Não estou nada preocupada e, se querem continuar a fazer estes comentários, deviam pensar um pouco nas pessoas que podem magoar. A mim não me afecta, mas algumas raparigas podem ser afectadas por estes comentários", lamenta.