Aveiro garante festival de acrobacias aéreas em São Jacinto

Além do espectáculo aéreo, o Festival Dunas de São Jacinto conta com Marisa Liz, Delfins e um espectáculo nocturno de “música, lasers, água, luz”. De 23 a 25 de Agosto.

No ano em que se celebra Aveiro 2024 - Capital Portuguesa da Cultura, a autarquia garante que a programação do Festival Dunas de São Jacinto "foi pensada para toda a família, com várias actividades gratuitas e para todas as idades, que terão lugar num território caracterizado por uma vasta riqueza natural".

De 23 a 25 de Agosto, o festival conta com, no palco principal, as actuações de Marisa Liz (Dia 23), HMB (dia 24) e Delfins (dia 25).

Em estreia absoluta em Portugal estará "Atlantid", espectáculo nocturno de música, lasers, água e luz, que irá decorrer na baía de São Jacinto na noite dos dias 23 e 24.

Depois de estar em risco, a câmara garantiu também a realização do festival aéreo de acrobacias que ocorre durante a festa das Dunas de São Jacinto, e que atrai milhares de pessoas àquela localidade.

O evento, agora com organização da autarquia, adquiriu este ano o nome "Aveiro Air Show", tendo surgido pela primeira vez em 2019, no âmbito de uma parceria entre a autarquia e a empresa Prio, que patrocinou o evento até 2023.

Para não deixar "morrer" o espectáculo, a Câmara decidiu assumir a sua organização, uma medida que o presidente da autarquia, Ribau Esteves, justificou à Lusa com o facto de considerar que se trata de "um factor importante de diferenciação da programação".

Ao mesmo tempo, realça Ribau Esteves, o município pretende manter viva a memória ligada à actividade aeronáutica do regimento de infantaria n.º 10.

O Aveiro Air Show, que terá lugar na tarde do dia 24, irá concentrar na baía de São Jacinto diversos pilotos e aeronaves portugueses e estrangeiros, para uma demonstração de voos acrobáticos, que prometem cortar a respiração.

Transportes

A grande novidade será o "shuttle" 100% eléctrico e gratuito que fará a ligação entre a marginal frente-ria (paragem de autocarro de São Jacinto) e a praia, com horários de 30 em 30 minutos, das 9h às 19h30. À semelhança dos anos anteriores, a Câmara de Aveiro, em parceria com a ETE/ETAC/Transdev -- AveiroBus, também irá aumentar a oferta de horários na travessia entre São Jacinto e o Forte da Barra nos três dias do Festival. Os veraneantes que se desloquem a pé ou de bicicleta terão 50% de desconto.