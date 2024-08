Dois milhões de trabalhadores têm taxas de desconto mais favoráveis

Cerca de dois milhões de trabalhadores (39% do total) estavam, em 2021, abrangidos por taxas de desconto para a Segurança Social mais favoráveis e, destes, 1,7 milhões geram uma “perda de receita" para o sistema, uma vez que a Taxa Social Única (TSU) reduzida não corresponde a uma diminuição das eventualidades que cobre. Este é um dos problemas identificados pelos autores do Livro Verde sobre a sustentabilidade do sistema previdencial que defendem uma racionalização das taxas reduzidas “por forma a limitá-las, tanto quanto possível, a situações em que se verifica uma efectiva redução de âmbito material”, acabando com a prática de pôr a TSU a financiar políticas públicas que cabem ao Orçamento do Estado, sem que se faça uma análise do seu custo para o sistema.

