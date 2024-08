Quarta na TV: Good Time, o Mar Vermelho as e irmãs Wachowski

O dia no pequeno ecrã faz-se ainda com Perigo Íntimo, Ronija: A Filha do Dragão, Pais e Filhas e Star Wars: As Aventuras do Jovens Jedi.

CINEMA

Good Time

TVCine Edition, 22h56

O plano de Constantine Nikas era assaltar um banco e, com o dinheiro do saque, recomeçar uma nova vida com Nick, o irmão mais novo, que sofre de problemas mentais. Contudo, apesar de tudo ter sido estudado ao milímetro, o golpe acaba por correr mal, o que faz com que Nick, num momento de descontrolo total, seja capturado pela polícia. Determinado a resgatá-lo, Constantine embarca numa perigosa viagem pelo submundo de Nova Iorque, numa tentativa desesperada de arranjar dez mil dólares para a fiança do irmão, salvando-o da violência da prisão de Rikers Island, para onde deverá ser enviado em breve. Com assinatura dos irmãos Josh e Benny Safdie, conta com participação de Robert Pattinson, Barkhad Abdi, Jennifer Jason Leigh e também de Benny Safdie, no papel de Nick.

Perigo Íntimo

Nos Studios, 00h35

Harrison Ford e Brad Pitt são os protagonistas deste thriller de Alan J. Pakula (Klute, Os Homens do Presidente). Frankie McGuire (Brad Pitt) é um dirigente do IRA que se refugia em Nova Iorque, sob uma falsa identidade, em casa de Tom O’Meara (Harrison Ford), um polícia irlandês que desconhece as actividades do seu hóspede. A história complica-se quando O’Meara começa a suspeitar de McGuire, envolvido numa transacção de armas. Um filme que foca os problemas sócio-políticos vividos na Irlanda do Norte. Foi o último filme de Pakula, que morreu em 1998 num acidente de viação.

SÉRIE

Ronija: A Filha do Dragão

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Saído em 1981, o livro homónimo de fantasia para crianças escrito pela sueca Astrid Lindgren, a mesma autora que nos deu Pipi das Meias Altas, já tinha resultado num filme sueco e uma série anime japonesa. Em Março deu origem a esta nova série Netflix criada por Hans Rosenfeldt que agora chega ao TVCine Edition. Ronja é uma miúda rebelde que cresceu no meio de um grupo de ladrões que viviam num castelo medieval e se aventura pela floresta mágica, cheia de criaturas estranhas e perigos por todo o lado. É assim que conhece Birk, que pertence a um grupo rival e cuja amizade irá espoletar um conflito entre clãs.

DOCUMENTÁRIOS

Pais e Filhas

Netflix, streaming

Angela Patton é uma activista que fundou, em 2012, a organização Girls for a Change. Num dos campos por ela organizados, Camp Diva, há sempre uma dança de pais e filhas. Quando reparou que muitas filhas não podiam dançar com os pais por estes estarem encarcerados, decidiu convencer prisões e começar uma iniciativa para juntar filhas e pais presos durante uma noite. Este documentário de Natalie Rae, co-realizado pela activista, conta com a actriz Kerry Washington como uma das produtoras executivas.

Red - Mar Vermelho: É Urgente Proteger

RTP2, 15h59

Estreia. O Mar Vermelho, e a sua preservação, é o foco deste documentário assinado por Philip Hamilton no ano passado. Além dos esforços de inúmeras pessoas e organizações para manter o equilíbrio por aqueles lados, vê-se também animais como a tartaruga verde e o dugongo. Mostra, de alto a baixo, do céu ao fundo do oceano, os 2000 quilómetros de extensão do mar e as mais de 2400 espécies que por lá vivem, muitas delas em risco de extinção.

A Revolução Wachowski

RTP2, 23h09

Realizado por Thibaut Sève, este documentário foca-se em Lana e Lilly Wachowski, as irmãs que se estrearam no cinema com Bound - Sem Limites, de 1996, e apenas três anos depois deram ao mundo o fenómeno Matrix, que até agora teve quatro. É desse universo, bem como o da série Netflix Sense8, que durou entre 2015 e 2018, que parte esta análise do trabalho das irmãs. Isto sem falar com as próprias, mas a pegar em imagens de arquivo e depoimentos de colaboradores e especialistas no trabalho delas.

INFANTIL

Star Wars: As Aventuras do Jovens Jedi

Disney+, streaming

Estreia da segunda temporada. Está de volta esta série Star Wars para a idade pré-escolar orientada por Michael Olson a partir da criação de, claro está, George Lucas. Segue as aventuras de jovens aspirantes a jedis séculos antes dos filmes originais da saga, a aprenderem a lidar com a Força e a tornarem-se cavaleiros. No início do mês já se tinham estreado uma série de curtas especiais alusivas à série.