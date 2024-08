Stitch, uma tartaruga gigante, tentou fugir “de casa”, mas foi capturada a três quilómetros de distância

Um motorista do Arizona, nos EUA, ligou recentemente para o 911 [o 112 em Portugal] quando deparou com um invulgar companheiro de viagem na Interstate 10 que seguia o seu caminho muito lentamente. Mas é difícil culpar o perigoso retardatário: uma tartaruga gigante.

Stitch, uma tartaruga gigante conhecida com tartaruga-de-esporas-africana (Centrochelys sulcata), tinha escapado de uma atracção próxima. Andou três quilómetros antes de um condutor chamar a polícia para denunciar o perigo na estrada, segundo publicou na sexta-feira o Departamento de Segurança Pública do Arizona. Foi encontrada a tentar atravessar a Interstate 10 em direcção a leste, a meio caminho entre Tucson e Phoenix.

O Sargento Steven Sekrecki respondeu à chamada de 30 de Julho e viu o nome da tartaruga escrito na sua carapaça. Segundo contou ao The Washington Post na segunda-feira, soube imediatamente que a tartaruga pertencia ao Rancho Rooster Cogburn porque já a tinha visitado várias vezes com a sua mulher e filha. Telefonou e o pessoal do local de atracção familiar em Picacho, Arizona, confirmou que Stitch lhes pertencia.

Sekrecki disse que já respondeu a um cavalo, vacas e pássaros numa auto-estrada - mas nunca a uma tartaruga.

Os funcionários do rancho, que também tem cabras anãs e burros em miniatura e dizem no seu site que tem sido destaque em programas como "Larry the Cable Guy - Only in America" e "Extreme Roadside Attractions", mas não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

No entanto, a proprietária do rancho, Danna Cogburn, disse à Fox 10 Phoenix que Stitch conseguiu fazer sua fuga lenta porque as condições das monções no início da semana abriram a porta da frente do recinto das tartarugas, permitindo que a maioria dos animais ambulantes tivesse acesso a uma área cercada.

"Stitch, no entanto, encontrou um pequeno buraco que era o único do tamanho suficiente para passar por ele", disse Cogburn à estação de televisão. O site do rancho avisa os visitantes para não se deixarem enganar pelo tamanho da tartaruga: "Estas tartarugas são surpreendentemente ágeis e podem mover-se rapidamente quando motivadas - especialmente para comer!"

Não se sabe ao certo o que motivou a fuga de Stitch. "Fiquei surpreendido por ele ter ido tão longe como foi", disse Cogburn à Fox 10 Phoenix.

As sulcatas são herbívoros que vivem mais de 50 anos e atingem 60 a 75 centímetros de comprimento e entre 30 a 90 kg, de acordo com o Maryland Zoo em Baltimore. A sulcata é a terceira maior espécie de tartaruga (superada apenas pelas tartarugas insulares de Aldabra e Galápagos) e a maior tartaruga continental do mundo. A espécie está classificada como "em perigo" pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

Com um macho e duas fêmeas, o Maryland Zoo descreve as tartarugas sulcatas selvagens como "grandes, lentas e resistentes sobreviventes". Cavam tocas que se aprofundam até 3 metros de profundidade. Nativas do árido deserto do Sara e da região do Sahel, as tartarugas-sulcata asseguram que não secam, restringindo a produção de urina para conservar a humidade.

O que é bom, porque Stitch foi encontrado a manobrar numa faixa seca como um osso, sem muita promessa de água.

Sekrecki disse que, no início, estava céptico em relação à chamada, porque é difícil para os condutores que passam a alta velocidade identificar correctamente algo na auto-estrada. "No entanto, nos meus 16 anos de carreira, já não duvido de nada", disse.