Pela primeira vez em 400 anos, há dois novos castores bebés nascidos em Londres

Pelo menos dois castores bebés nasceram numa zona urbana de Londres, num momento celebrado pelos conservacionistas como prova de que os humanos e estas criaturas peludas podem viver lado a lado na capital. Em Outubro de 2023, quatro séculos depois de os animais terem sido caçados até à extinção em Londres, o Ealing Beaver Project libertou uma família de cinco castores em Paradise Fields, uma zona de conservação de bosques, zonas húmidas e prados na zona oeste de Londres.

Os castores foram transferidos pelo projecto a partir de populações selvagens da Escócia e, em oito meses, instalaram-se no local, construindo abrigos, barragens e novos cursos de água. Agora, já produziram pelo menos dois bebés, conhecidos como "kits".

"Tinha toda a confiança em que a nossa família de castores se instalaria em Paradise Fields, mas descobrir que tiveram novos bebés nesta Primavera é realmente a cereja no topo do bolo dos castores", afirmou Sean McCormack, do Ealing Beaver Project, em comunicado.

Segundo o projecto, os bebés castores são os primeiros a nascer na zona urbana de Londres em mais de 400 anos. No ano passado, nasceu outro castor bebé no bairro suburbano de Enfield, em Londres, graças a um projecto diferente lançado em 2022.

McCormack afirmou que os seres humanos já viveram ao lado dos castores e que acolhê-los de volta às cidades é "a coisa certa a fazer".

Os nascimentos mostraram que "os seres humanos e a vida selvagem podem prosperar lado a lado em ambientes urbanos", refere o comunicado de imprensa sobre o projecto, acrescentando que este exemplo poderia ser utilizado como modelo para outras reintroduções de castores em Londres e em toda a Grã-Bretanha.