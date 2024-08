Pânico e destruição na Grécia no momento em que o incêndio e a cidade se encontraram

Vangelis Ilias regressava de férias na segunda-feira quando amigos lhe telefonaram a contar o impensável. Um incêndio florestal nas florestas a norte de Atenas tinha chegado subitamente ao seu subúrbio e estava a aproximar-se da sua oficina de escultura. Minutos depois, a loja de 55 anos, situada num terreno entre armazéns, campos e um vendedor de madeira em Vrilissia, a 10km do centro da cidade, tinha sido devorada pelo pior incêndio deste ano na Grécia.

Tal como muitos habitantes de Vrilissia, Ilias ficou chocado. Quando iniciou a sua actividade, há dois anos, nunca pensou que os incêndios florestais chegassem tão perto. De pé na oficina, cujas paredes de chapa metálica estavam dobradas e enegrecidas, o pai de dois filhos descreveu como as chamas saltaram dos terrenos próximos para um armazém vizinho.

“Saltou para o meu e pegou-lhe fogo. Daqui, foi para a casa do lado e depois para a casa ao lado”, disse, suspeitando que a culpa era de alguém. “Um pequeno descuido, negligência, fogo posto e o mal está feito.” Um busto de gesso de um soldado estava rachado nos destroços queimados. Outros blocos de pedra foram destruídos pelo calor.

Alimentado por ventos fortes e, apesar dos esforços de centenas de bombeiros, aviões e camiões, o incêndio avançou rapidamente para os subúrbios na segunda-feira, incendiando casas e provocando o pânico em bairros que nunca tinham visto incêndios florestais de perto. Centenas de pessoas saíram para as ruas, com os rostos cobertos por lenços ou T-shirts, à medida que o fumo e as cinzas desciam. Muitos fugiram.

Cair e voltar a levantar-se

Na terça-feira, o fogo tinha sido em grande parte extinto nos subúrbios. Mas o impacto invulgar nas áreas mais densamente povoadas em torno da capital foi uma lembrança clara dos perigos das alterações climáticas, que reduziram a precipitação e aumentaram as temperaturas na Grécia, deixando as florestas e os matagais secos como ossos e prontos para os incêndios no Verão.

Os habitantes dos arredores de Atenas foram apanhados de surpresa. Uma mulher morreu numa empresa de confecção de coroas de flores em Vrilissia, na segunda-feira.

Um dos seus colegas, Sakis Morfis, de 70 anos, disse que estavam todos a brincar nesse dia. Ao início da tarde, foi comprar comida para cães nas proximidades e, quando regressou, toda a zona estava tomada pelo fumo. Pôs os cães no carro e partiu.

“Tudo aconteceu como um relâmpago”, disse o homem, cuja casa também ardeu. “O pior de tudo é que perdemos um colega... uma pessoa que se vê todos os dias, a quem se dá bom dia.”

O incêndio florestal que deflagrou a 11 de Agosto nos arredores de Atenas propagou-se a uma grande parte do Nordeste da Ática. O fogo estendia-se ao longo de uma frente com mais de 30 quilómetros de comprimento. De acordo com os bombeiros, as forças de combate ao fogo estão a lidar com focos de incêndio dispersos de Varnavas a Nea Makri e Penteli, e há reacendimentos constantes.

Até mesmo as autoridades se mostram chocadas. “É uma loucura, e não só invulgar, o que aconteceu”, declarou Harris Mavroudis, vice-presidente da câmara responsável pela protecção civil. “Este é um município onde isto nunca aconteceu.”

Ilias, o escultor, é estóico e está pronto para reconstruir. Não tem medo de ficar na zona – diz que o fogo não voltará durante anos, agora que tudo ardeu.

“A vida mostrou-me muitas vezes que este é o caminho a seguir: Eu caio e depois levanto-me de novo.”

Fogo alimentado pelo vento

Esta manhã de terça-feira centenas de bombeiros, apoiados por veículos de combate a incêndios e aviões que bombardeiam água, continuavam a combater o incêndio que deflagrou no domingo, perto da aldeia de Varnavas, cerca de 35 quilómetros a norte de Atenas, e incendiou casas, carros e zonas de floresta seca.

Alimentado por ventos fortes, o incêndio saltou de uma zona arborizada e montanhosa para os subúrbios de Atenas na segunda-feira, sufocando a cidade com fumo e cinzas e provocando o pânico em bairros que não viam um incêndio tão de perto há décadas.

Durante a tarde desta terça-feira, graças a ventos mais fracos, a progressão do incêndio destruidor abrandou. “A situação melhorou, mas há incêndios aleatórios. De momento, não temos novas frentes, apenas alguns reacendimentos, mas continuamos em alerta máximo”, disse um oficial dos bombeiros.

O Governo anunciou medidas de indemnização e de socorro às vítimas de um incêndio que, segundo o Observatório Nacional da Grécia, danificou cerca de 10 mil hectares de terreno. O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis deverá presidir a uma reunião ministerial sobre o incêndio esta terça-feira à noite.

As medidas anunciadas pelo Ministério da Crise Climática e da Protecção Civil na terça-feira incluem subsídios de arrendamento, uma isenção de três anos do imposto sobre imóveis e ajuda financeira. Porém, os partidos da oposição acusaram o Governo de não ter feito o suficiente para evitar a catástrofe.

Quando o céu cheio de fumo se desvaneceu sobre Atenas, chegaram aviões de combate a incêndios de França e Itália, no âmbito de um mecanismo europeu de protecção civil, disse um funcionário do governo. A República Checa enviou 75 bombeiros e 25 motores para ajudar as equipas terrestres.

Com a previsão de novos ventos fortes, a Grécia permanecerá em alerta máximo de incêndios até quinta-feira, com temperaturas previstas de até 40 graus Celsius.

Os moradores de mais de 30 zonas que se encontravam perto das chamas foram forçados a sair das suas casas. Pelo menos três hospitais da região de Atenas, que sofreram vários cortes de energia, tiveram de ser evacuados. Os ferries de passageiros que se dirigiam para o Porto de Rafina, a nordeste da capital, foram desviados.

Os incêndios florestais têm sido uma característica comum dos Verões gregos nos últimos anos, mas as alterações climáticas trouxeram mais ondas de calor e menos períodos de chuva, condições ideais para incêndios em grande escala. Este ano, o país do Sul da Europa registou o Inverno mais quente de que há registo e estava a caminho do Verão mais quente, com muitas zonas do país a não verem cair chuva durante meses.