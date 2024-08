Incêndio nos arredores de Atenas faz um morto. Ajuda de países europeus a caminho

O pior incêndio florestal deste ano continua a devastar os arredores da capital da Grécia e já matou pelo menos uma pessoa, embora os ventos mais fracos que se fizeram sentir nas últimas horas e os esforços redobrados ao combate das chamas tenham ajudado a reduzir a intensidade do fogo.

Centenas de bombeiros, apoiados por veículos de combate a incêndios e aviões que bombardeiam água, continuam a combater o incêndio que deflagrou no domingo, perto da aldeia de Varnavas, cerca de 35 quilómetros a norte de Atenas, e incendiou casas, carros e zonas de floresta seca.

Alimentado por ventos fortes, o incêndio saltou de uma zona arborizada e montanhosa para os subúrbios de Atenas na segunda-feira, sufocando a cidade com fumo e cinzas e provocando o pânico em bairros que não viam um incêndio tão de perto há décadas.

Foi em Vrilissia, a cerca de 14 quilómetros do centro de Atenas, que um corpo carbonizado foi encontrado no interior de um edifício comercial. As autoridades acreditam que o corpo pertence a uma mulher de 60 anos que não conseguiu sair a tempo do edifico.

Prevê-se que os ventos aumentem novamente no final do dia desta terça-feira e que o país permaneça em alerta máximo de incêndio até quinta-feira, com ventos fortes e temperaturas que podem atingir os 40 graus Celsius. "O quadro geral parece ter melhorado, mas ainda há muitas frentes activas em várias áreas", disse um oficial do corpo de bombeiros à agência Reuters.

Entretanto, a ajuda de vários países europeus, como a França, Itália e República Checa, que enviarão meios aéreos e bombeiros, já deverá estar a caminho, depois de a Grécia activar o Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia. Espanha e Turquia também se ofereceram para enviar ajuda.

Os moradores de mais de 30 zonas que estão perto das chamas foram forçados a saírem das suas casas. Pelo menos três hospitais da região de Atenas, que sofreram vários cortes de energia, tiveram de ser evacuados. Os ferries de passageiros que se dirigiam para o porto de Rafina, a nordeste da capital, foram desviados.

Os incêndios florestais têm sido uma característica comum dos verões gregos nos últimos anos, mas as alterações climáticas trouxeram mais ondas de calor e menos períodos de chuva, condições ideais para incêndios em grande escala. Este ano, o país do sul da Europa registou o Inverno mais quente de que há registo e estava a caminho do Verão mais quente, com muitas zonas do país a não verem cair chuva durante meses.

O agravamento da situação reflectiu-se em todo o sul da Europa, incluindo em Espanha e nos Balcãs.

O incêndio florestal está a deixar um rasto de casas abandonadas, carros queimados e campos carbonizados. O jornal local Proto Thema avança que pelo menos 100 habitações ficaram inabitáveis e que os danos atingiram uma área de 100 quilómetros quadrados. A polícia ajudou a retirar mais de 250 pessoas nas últimas horas e alguns residentes passaram a noite em abrigos.