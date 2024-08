Homem encontrado morto com uma faca no peito em Carnide

Um homem, com idade entre os 60 e os 70 anos, foi encontrado morto este domingo com uma faca cravada no peito na zona de Carnide, em Lisboa. Fonte oficial do comando metropolitano de Lisboa da PSP adiantou ao PÚBLICO que aquela polícia foi alertada, às 19h20 via 112, para um indivíduo suspeito que estaria a arrastar um corpo na Azinhaga das Freiras, em Carnide. Uma equipa da PSP foi ao local, tendo detectado um corpo de um homem, num carrinho de mão, com vários golpes e uma faca cravada no peito.

Segundo testemunhas, a vítima tratar-se-á de um sem-abrigo cujo corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal, em Lisboa, onde será autopsiado. Como tudo indica tratar-se de um homicídio, o caso foi entregue à Polícia Judiciária que ficou encarregue da investigação.