Homem foi detido duas vezes durante jogo da II Liga

Indivíduo de 30 anos, impedido de entrar em recintos desportivos, foi detido depois de ter sido identificado no interior do Estádio Municipal de Leiria. Depois de libertado, voltou ao estádio.

Um homem de 30 anos foi detido duas vezes no decorrer do jogo da II Liga de futebol entre o União de Leiria e o Vizela, este domingo. O indivíduo, detido uma primeira vez por "violação de medida de interdição", voltou a entrar no estádio depois de ter sido libertado pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com o comunicado enviado pela PSP, o homem foi interceptado no interior do Estádio Municipal de Leiria (Dr. Magalhães Pessoa) no início do encontro, "já depois de ter validado o respectivo ingresso de entrada". Como estava impedido de assistir a jogos devido a uma decisão da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), o cidadão "incorreu no crime de desobediência, tendo sido detido e conduzido às instalações policiais".

O detido foi libertado uma vez finalizadas "as diligências processuais associadas", tendo sido notificado para marcar presença em Tribunal esta segunda-feira de manhã.

De novo na rua, o homem de 30 anos decidiu voltar ao estádio: 25 minutos após ser libertado, foi detectado no interior do estádio, "já na zona das bancadas" – segundo a nota da PSP, entrou "novamente pela mesma porta onde tinha sido abordado".

"Face à repetição do acto, o indivíduo foi novamente detido pelo crime de desobediência e novamente notificado para comparecer em Tribunal", acrescentou a PSP.

Em campo, o Vizela levou a melhor sobre o União de Leiria, com um triunfo por 2-0 fora de casa.