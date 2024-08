Fiscalização conjunta da ERS, ASAE e Infarmed encontra falhas no sector da estética

Estabelecimentos que não cumprem requisitos legais de funcionamento e utilização de medicamentos e dispositivos médicos de uso restrito estão entre as falhas encontradas.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a ASAE e o Infarmed realizaram acções conjuntas de fiscalização no sector da estética devido a um aumento de queixas contra práticas ilegais por profissionais não habilitados.

Em comunicado conjunto divulgado esta segunda-feira, as três entidades revelam que "face ao aumento das queixas relacionadas com alegadas práticas de cuidados de saúde por pessoal não habilitado, têm vindo a desenvolver acções conjuntas, de forma a potenciar uma actuação eficaz na defesa dos direitos e segurança dos cidadãos e no combate ao exercício ilegal na área da estética".

Segundo o mesmo comunicado da ERS, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde foram identificados nestas acções profissionais não habilitados a exercer com base em certificados obtidos junto de entidades não reconhecidas para o efeito; estabelecimentos que não cumprem requisitos legais de funcionamento; e utilização de medicamentos e dispositivos médicos de uso restrito a um conjunto de grupos profissionais.

"Refere-se, igualmente, que esta cooperação procura sensibilizar os operadores do mercado e os destinatários de tais serviços, para as práticas ilegais identificadas, alertando-se os utentes para a necessidade da confirmação prévia das qualificações profissionais deste tipo de prestadores de serviços", conclui o comunicado.