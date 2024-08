Bebé sofre queimaduras após ser esquecido no carro durante três horas

Uma criança de 15 meses sofreu queimaduras após ter estado três horas fechada num carro em Felgueiras. A viatura estava estacionada junto a uma fábrica da cidade, tendo o pai esquecido a criança no carro durante a parte da manhã desta segunda-feira, 12 de Agosto.

De acordo com informações apuradas pelo PÚBLICO junto do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana (GNR), a criança esteve cerca de três horas no carro, com esta autoridade a ser chamada pelas 12h33 ao local, após uma chamada feita para a linha de emergência 112.

A criança foi transportada para o Hospital de Penafiel com queimaduras nos braços provocadas pela exposição solar.

Além da GNR, foram ainda chamados ao local os bombeiros e uma ambulância para prestar socorros à criança.