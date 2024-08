Ser trans é sobretudo uma razão de ser!

Meu nome é Giovanna Tavares sou empresária, influencer, maquiadora profissional e uma mulher transgenera, brasileira vivendo em Portugal. Desde muito jovem, senti que havia algo diferente em mim, algo que não se encaixava nas expectativas de gênero impostas pela sociedade. Hoje, quero compartilhar um pouco da minha jornada para ajudar a promover a compreensão e a empatia.

Lembro-me claramente do dia em que percebi que minha identidade de gênero não correspondia ao sexo que me foi atribuído ao nascer. Foi um misto de alívio e medo. O alívio de finalmente entender meus sentimentos, e o medo das reações da minha família e amigos. E realmente eu estava certa!

Um dos maiores desafios foi enfrentar a discriminação no ambiente familiar, vizinhos e escola. Ter sido apedrejada com catorze anos na porta da minha escola me deu força para a conquista de ser reconhecida e respeitada pelo meu verdadeiro eu lutei muito para provar meu valor e ser reconhecida pelos meus familiares e ter apoio da minha mãe me deu forças para continuar e enfrentar o que me esperava.

Uma das lições mais importantes que aprendi é a importância do auto amor e da resiliência. Para aqueles que estão passando por suas próprias jornadas, lembrem-se: vocês são válidos e merecem ser felizes independentes das outras pessoas. E para os aliados, sua compreensão e apoio são inestimáveis. Perguntem, aprendam, e estejam presentes, o amor salva vidas e com ele conseguimos escrever uma nova história.

Compartilhar minha história e desafios é uma maneira de construir pontes sólidas e promover uma sociedade mais inclusiva e com igualdade para a comunidade Trans, que infelizmente até hoje vivem à margem da sociedade. Espero que minhas palavras inspirem outros a viverem suas verdades e a lutar por um mundo onde todos possam ser aceitos pelo o que realmente são.

E para quem não sabe ,se reconhecer uma pessoa trans é um desafio, uma sensação de desconforto com o próprio corpo; um sofrimento difícil de explicar em palavras; uma sensação de que as peças não se encaixam como deveriam.

Isso reforça que ser trans não é uma "mera escolha", como muitos argumentam. É algo que acontece, pode começar na infância e tem base biológica. Não é uma revolução contra o que está estabelecido socialmente, é quem a Pessoa verdadeiramente é.

Entender e respeitar um corpo trans é um ato de amor para com o próximo.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil