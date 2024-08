Um lançamento que coincide com o início das celebrações do bicentenário das relações Brasil-Portugal

Há 199 anos, precisamente no dia 29 de agosto de 1825, foi assinado o Tratado do Rio de Janeiro, que sacramentou o início das relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, declarando "paz e aliança e a mais perfeita amizade" entre nossos países dali em diante.

Estamos preparando, ao longo dos próximos 12 meses, um conjunto de atividades em torno das celebrações do bicentenário das nossas relações bilaterais, refletindo sobre nossa história compartilhada, os desafios do presente e as expectativas para o futuro.

Em paralelo a essas celebrações, demos início aos preparativos para a XIV Cimeira Luso-Brasileira, a realizar-se no Brasil no início do próximo ano.

A Cimeira constituirá oportunidade ideal para acordar aspectos concretos de ação conjunta entre nossos dois governos.

Assim como a XIII Cimeira, realizada em abril do ano passado, propiciou a assinatura de 13 acordos, são esperados avanços significativos em todos os tópicos da nossa já densa relação.

Temos investido no aprofundamento da cooperação bilateral em matéria de economia, finanças, investimentos, turismo, comércio, inovação, indústria aeronáutica, energias, sustentabilidade, defesa e segurança, crimes transnacionais, saúde, justiça, educação, cultura e promoção da língua portuguesa, por exemplo.

Também temos desenvolvido um diálogo construtivo no tocante à promoção dos direitos humanos, da integração e da tolerância, valores desafiados por contexto global marcado pela emergência de forças extremistas.

O mundo enfrenta um momento particularmente conturbado — onde a ocorrência de número inédito de conflitos armados coincide com a emergência de dois "desafios existenciais" para a humanidade: a mudança do clima e a ausência de regulação sobre inteligência artificial. Nesse contexto, contar com a inabalável amizade entre Brasil e Portugal é sinal de alento.

Em matéria de coordenação sobre temas globais, faço questão de saudar a valiosa participação de Portugal este ano no G20, a convite do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Portugal somou-se a uma das prioridades da presidência brasileira do G20, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada no último mês de julho no Rio de Janeiro, e tem atuado de forma construtiva nos debates de todos os grupos de trabalho do fórum que reúne as maiores economias do mundo.

O tempo é curto para cumprir toda a ambiciosa agenda de trabalho que temos com Portugal, tanto no plano bilateral quanto no global, mas tenho certeza de que vamos avançar.

É uma grande alegria para mim, participar do lançamento do PÚBLICO Brasil com este artigo, no momento em que damos início aos preparativos para o bicentenário das relações bilaterais. Estou certo de que a publicação prestará um grande serviço para a comunidade brasileira e luso-brasileira e para o público em geral, ao difundir informações confiáveis e ajudar a transmitir um panorama mais completo sobre a contribuição dos brasileiros para o desenvolvimento econômico e social de Portugal.

O cinquentenário da Revolução dos Cravos, celebrado este ano em Portugal, nos ajuda a lembrar que não existe democracia sem imprensa livre.

Presto minha homenagem aos jornalistas que, no exercício de sua profissão, representam tão bem valores que são caros à sociedade brasileira e à sociedade portuguesa, como o diálogo, o respeito à pluralidade de visões, o acolhimento e a tolerância.

Desejo todo o sucesso ao PÚBLICO Brasil e sua equipe de colaboradores. Que daqui a um ano, no dia 29 de agosto de 2025, no dia do bicentenário do Tratado do Rio de Janeiro, encontremos um ambiente ainda mais positivo para as relações bilaterais e para a comunidade brasileira em Portugal!

