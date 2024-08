PÚBLICO Brasil nasce para falar com os brasileiros que vivem em Portugal

As estimativas apontam que mais de 400 mil cidadãos oriundos do Brasil vivem, trabalham e estudam em Portugal. Esta população procura informações para o seu dia-a-dia.

A comunidade brasileira, a maior entre os estrangeiros que vivem em Portugal, viu nascer esta segunda-feira o PÚBLICO Brasil, um novo projeto editorial que se quer afirmar como uma referência no mundo da informação para os brasileiros que já vivem em Portugal e, também, para os que estão do outro lado do Atlântico e querem saber mais sobre o que se passa em Portugal e na Europa. O projeto, que tem a chancela do PÚBLICO, tem uma redação própria e todos os conteúdos são escritos em português do Brasil.

O PÚBLICO Brasil pode ser consultado através de uma app exclusiva e de um site, que funciona dentro do site do PÚBLICO. Os conteúdos são feitos por seis jornalistas brasileiros com longa carreira profissional que residem em Portugal, e que se associaram ao PÚBLICO: Vicente Nunes, Ana Cunha, Fernando Thompson, Felipe Eduardo Varela, Carlos Vasconcelos e Jair Rattner.

Os dados oficiais indicam que mais de 400 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal. Outros 170 mil estarão à espera da documentação. Estima-se ainda que haja pelo menos 200 mil luso-brasileiros espalhados pelo país.

O PÚBLICO Brasil é um projeto de jornalismo que pretende ajudar no dia-a-dia a comunidade brasileira que escolheu Portugal para morar, trabalhar, estudar, abrir o próprio negócio ou frequentar o meio cultural. A percepção nesta comunidade é a de que faltava um meio de informação que pudesse tornar o processo de adaptação e de integração em Portugal mais fácil.

Também entre os empresários, a procura por informação é grande. Há um interesse crescente entre investidores brasileiros com o objectivo de abrirem negócios em Portugal. Não por acaso, o PÚBLICO Brasil dará especial atenção aos temas económicos, com notícias na área de finanças e legislação para reduzir as dúvidas que resultam das diferenças entre os dois países.

Daí, o PÚBLICO Brasil ter também criado uma secção chamada “Como fazer”, que pretende prestar informações seguras sobre como funcionam várias áreas em Portugal, desde a saúde à educação, passando pelos impostos.

Além disso, serão tratados os temas da economia, imigração e lazer, no qual cabem os assuntos que vão desde a cultura à gastronomia, passando pelos roteiros que mais interesse têm despertado nesta comunidade.

O PÚBLICO Brasil pretende ter um papel estratégico no sentido de aprofundar a integração entre o Brasil e Portugal a um nível não apenas económico, mas também cultural.

Na elaboração do projeto, que se desenvolveu conjuntamente entre a empresa constituída por este grupo de jornalistas, a Jornada das Palavras, e o PÚBLICO, o novo meio nasce num ambiente totalmente digital. Além da app e do site, o PÚBLICO Brasil oferecerá podcasts, vídeos, newsletters e presença nas redes sociais.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil