Orçamento condiciona prioridades dos maiores partidos, que preferem esperar para ver

PSD, PS, Chega, Bloco e PCP não querem abrir o jogo sobre temas a tratar antes do Orçamento. Para o resto da sessão legislativa, as prioridades andam entre a justiça, migrações, impostos e saúde.

À espera do que poderão representar as negociações para o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) depois de um ensaio no final de Julho, os partidos não querem abrir muito o livro sobre os temas que tencionam discutir entre a reabertura dos trabalhos da Assembleia da República (AR), a meio de Setembro, e o arranque do debate orçamental, em meados de Outubro.