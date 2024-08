Coreia do Sul treinou cão farejador para detectar percevejos depois dos Jogos Olímpicos

Ceco está no aeroporto sul-coreano de Incheon à espera dos viajantes que chegam de Paris. É o único cão do país treinado para detectar o odor dos percevejos.

A Coreia do Sul colocou um cão farejador de percevejos no aeroporto internacional de Incheon, o principal do país, com o objectivo de reduzir o risco de entrada dos pequenos insectos no país quando os atletas, funcionários e adeptos regressarem dos Jogos Olímpicos de Paris.

O responsável pela missão é um beagle de dois anos chamado Ceco, que, segundo a empresa de controlo de pragas Cesco, é o primeiro e até agora único cão treinado no país para detectar o odor das feromonas, os químicos libertados pelos percevejos.

Segundo Kim Min-su, funcionário da Cesco, o beagle é capaz de vasculhar um quarto de hotel em menos de dois minutos.

A empresa de controlo de pragas associou-se aos ministérios sul-coreanos da Segurança e dos Transportes, bem como à Agência de Controlo e Prevenção de Doenças, e está a trabalhar com as companhias aéreas e com o aeroporto de Incheon para examinar os viajantes à chegada.

No ano passado, as autoridades de Paris apressaram-se a conter o pânico nacional em relação aos percevejos, numa altura em que a cidade se preparava para os Jogos Olímpicos. Preocupadas com o facto de os pequenos insectos sem asas poderem arruinar o evento, levaram a cabo uma campanha para eliminar qualquer infestação.

"Uma vez que a comunidade mundial se está a reunir em Paris por ocasião dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, existe a possibilidade de os percevejos entrarem no país após o evento", informou em comunicado o Governo da Coreia do Sul.

“Assim sendo, estamos a dar uma resposta preventiva para interceptar a entrada através do aeroporto internacional de Incheon, que é a principal porta de entrada no país”, lê-se no documento.

Ceco e a equipa da qual faz parte foram destacados na sexta-feira, dia 9 de Agosto, quando mais atletas e funcionários começaram a chegar de Paris. De acordo com o Governo sul-coreano, vão continuar a trabalhar até ao dia 8 de Setembro.

O país enviou 144 atletas para os Jogos Olímpicos de Paris que terminaram este domingo, dia 11 de Agosto.

Os voos que chegam directamente de Paris estão a ser desinfectados uma vez por semana, em vez de uma vez por mês, e o serviço de quarentena do aeroporto está a ser preparado para entrar em acção se for detectado um surto de percevejos num avião ou no aeroporto.

A Coreia do Sul também passou por um período de pânico nacional em 2023, na sequência de relatos de suspeitas de infestações destes insectos em microapartamentos, quartos de motel e num spa tradicional chamado jjimjilbang, e levou a cabo uma campanha de desinfecção generalizada.