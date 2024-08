Procura-se namorado/a na zona de Lisboa, regime full-time híbrido

Nesta empresa respondemos sempre com algum feedback construtivo caso a candidatura seja rejeitada, porque acreditamos no potencial e desenvolvimento.

Como seria se usássemos um processo de candidaturas para a nossa vida amorosa? Assim um método mais corporativo. Anunciávamos a vaga com algo como “Procuro uma pessoa para a vaga de namorado/a na zona de Lisboa, regime full-time híbrido, três dias de trabalho presencial, os restantes dias de trabalho remoto. Pode ser necessário fazer horas extraordinárias não remuneradas (como é óbvio).”

Depois de uma conversa com uma amiga minha que está solteira e que tem tido experiências muito pouco agradáveis com datings apps, reflectimos e considerámos que este método poderia funcionar muito bem. Por esta razão vou deixar aqui um exemplo fictício de uma vaga para quem quiser seguir este formato. Se por alguma razão tiver de voltar ao mercado de trabalho, com certeza utilizarei este método.

No anúncio deve constar uma descrição das valências necessárias para a vaga em questão. Para esta vaga procuramos uma pessoa com experiência Sénior, porque não temos tempo para ensinar ninguém. Procuramos alguém com as seguintes valências:

A pessoa candidata deverá ter sentido de humor. Essa é uma valência muito necessária, se não tiver mais vale não se candidatar

A pessoa candidata deverá gostar de cães, porque quem não aceitar o meu animal de estimação também não me aceita a mim.

A pessoa candidata deverá ter pelo menos 2 anos de experiência numa vaga semelhante e ter uma carta de recomendação da sua anterior função, ou seja do/a anterior companheiro/a

A pessoa candidata deve explicar porque tem interesse nesta vaga, porque é que decidiu despedir-se da vaga anterior ou porque razão foi despedido. A razão pela qual foi despedido poderá afectar a presente candidatura

No seu CV deverá constar o seu historial de vida amorosa, assim como a descrição das funções exercidas e adquiridas em cada uma dessas experiências.

Para esta vaga precisa de apresentar o certificado de português e inglês nível C2, porque vai ter reuniões familiares e de amizade com pessoas portuguesas, mas também de outras nacionalidades

A pessoa candidata deverá assumir esta nova vaga com exclusividade, ou seja, deixar de procurar outras ofertas se esta candidatura for aceite e não fazer outros biscates fora de horas

Outras valências serão consideradas e valorizadas, mas não serão motivos de exclusão. Alguém com experiência como chefe de cozinha ou massagista profissional terá prioridade. Carta de condução é também importante, porque pessoalmente prefiro ser conduzida do que conduzir, mas não é nada que um TVDE não resolva

Se o candidato frequenta ou já frequentou sessões de terapia, será sem dúvida um plus. Nós importamo-nos muito com o bem estar mental nesta empresa

No que toca às soft skills, apreciamos alguém com iniciativa, energia e vontade de aprender. Tem de ser sociável, ter amigos e uma boa relação com a família porque isso diz muito sobre si.

Por último, mas não menos importante, tem de ser bom garfo. Quem não é bom para comer, não é bom para trabalhar, nem é bom para namorar.

Depois de recebidos os currículos, acompanhados de carta de recomendação e um relatório do psicólogo que confirme que a pessoa está em bom estado de saúde mental, as candidaturas serão consideradas e, se o perfil se adequar à vaga, o candidato poderá ser convocado para uma entrevista. Se entregar uma carta de motivação, explicando as suas intenções, poderá ter uma maior chance de sucesso.

Nesta empresa respondemos sempre com algum feedback construtivo caso a candidatura seja rejeitada porque acreditamos no potencial e desenvolvimento das pessoas. No caso de o processo de entrevista presencial correr bem, queremos realçar que o período de experiência de três meses será muito significativo. Esta vaga tem a possibilidade de progressão de carreira para uma “coisa mais séria”. Se achar que vai ser daqueles salta pocinhas que mudam de trabalho a cada seis meses, pode candidatar-se a outra vaga.

Pode enviar a candidatura por e-mail. Muito boa sorte e obrigada desde já pelo interesse nesta vaga.