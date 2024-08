Portugal deve exigir a libertação do capitão Paul Watson, o protector das baleias

O capitão Paul Watson percorre há décadas de forma incansável os mares do mundo para defender as baleias. O fundador da Sea Shepherd não faz mais do que zelar pelo cumprimento da lei, uma vez que as baleias são supostamente protegidas pelo direito internacional. A caça à baleia foi oficialmente proibida desde a entrada em vigor de uma moratória adoptada pela Comissão Baleeira Internacional (CBI), em 1986. O objectivo desta organização é defender a vida no mar através de uma estratégia única de não-violência agressiva e de intervenção contra operações ilegais que exploram a vida no mar. Já terá, até hoje, ajudado a salvar mais de 5000 cetáceos!

Actualmente, apenas três países estão determinados a não cumprir a moratória: a Islândia, a Noruega e o Japão. O Japão já foi condenado pelo Tribunal Internacional de Justiça, em 2014, pelas suas actividades baleeiras, que foram posteriormente ocultadas por falsas alegações de investigação científica. O famoso capitão, que é objecto de um mandado de captura internacional, emitido por Tóquio por "conspiração para cometer uma colisão", foi detido a 21 de Julho pelas autoridades dinamarquesas, quando fazia uma escala discreta do seu barco na Gronelândia.

Desde então, a opinião pública internacional tem-se mobilizado para exigir a libertação de Paul Watson, nomeadamente através de uma petição lançada pelo jornalista Hugo Clément, que conta com mais de 700.000 assinaturas. O presidente francês, Emmanuel Macron, já interveio junto das autoridades dinamarquesas para tentar impedir a sua extradição para o Japão.

A caça à baleia, bem como a perseguição que é feita aos activistas que a protegem, é cada vez mais incompreensível, uma vez que estamos perante uma actividade que não só é ilegal, como vai muito além da protecção de uma espécie. Hoje sabemos que as baleias desempenham um papel fundamental no que respeita à mitigação das alterações climáticas. Os cientistas descobriram recentemente que as baleias podem capturar quantidades significativas de carbono da atmosfera. As estimativas indicam que a capacidade de uma baleia para capturar carbono da atmosfera é igual à de milhares de árvores. Em 2019, o próprio Fundo Monetário Internacional publicou um estudo em que o valor dos serviços prestados por uma baleia (onde se inclui a captura de dióxido de carbono) “é superior a 2 milhões de dólares e facilmente superior a um bilião de dólares para a actual população de grandes baleias.”

As baleias são parte essencial de uma solução para a crise climática. A captura de dióxido de carbono é cerca de 30 a 40 vezes mais eficiente no meio marinho, no qual as baleias desempenham um papel fundamental. Por isso, os abaixo-assinados instam o Governo português a juntar-se aos outros governos que já abraçaram esta causa, exercendo, para isso, todas as diligências necessárias junto do Governo da Dinamarca para que não extradite o capitão Paul Watson e apelando igualmente às autoridades japonesas para que cumpram o Direito Internacional.

Álvaro Vasconcelos

Filipe Duarte Santos

Francisco Ferreira

José Luís da Cruz Vilaça

Luísa Schmidt

Paulo Magalhães

Teresa Andersen

Tiago Pitta e Cunha

Viriato Soromenho-Marques