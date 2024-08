Pacto de Regime pela Juventude para fazer cumprir a Constituição

Todas as forças políticas reconhecem as dificuldades com as quais se veem confrontados os jovens e concordam sobre a necessidade de serem desenvolvidas políticas públicas que deem resposta às suas preocupações e expectativas. Porém, na cultura política portuguesa, mesmo em temas como este, é mais frequente encontrar-se divisões, mais ou menos artificiais, do que alcançar-se entendimentos. Mas, perante este contexto tão adverso, é urgente alcançar um consenso político em torno de um Pacto para a Juventude, assegurando-se a estabilidade e continuidade nas políticas públicas dirigidas e, portanto, respostas mais eficazes às necessidades dos mais jovens.

