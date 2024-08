Douro: uma crise social anunciada

Não gostaria de estar na pele daqueles que integram o conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Ano após ano, antecedendo cada vindima, são eles que estabelecem o quantitativo de mosto que poderá ser transformado em vinho do Porto (benefício). Nos anos de maior crise, como é aquele que a Região Demarcada do Douro (RDD) está hoje a viver, esses representantes do comércio e da produção têm uma responsabilidade ainda maior. É que as decisões que tomam podem empurrar para o abismo muitos viticultores que se encontram já em situações aflitivas. E aí está um novo empurrão, com a fixação de 90.000 pipas de generoso para a vindima de 2024, reduzindo 14.000 pipas face a 2023. Mais uma vez, os viticultores veem o seu rendimento amputado e enfrentam uma dificuldade ainda maior em vender as uvas que se destinem a vinho DOP [Denominação de Origem Protegida].

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt