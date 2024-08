Breve história dos ultimatos do Presidente da República

Será que ainda alguém acredita em promessas do tipo “para o ano é que vai ser”? No futebol, é o tipo de compromisso que serve para consolar derrotas e mascarar tremendas incompetências na gestão dos clubes (sou benfiquista, sei bem do que falo). Na política, é mais ou menos o mesmo: serve para esconder as falhas do presente, atirar a resolução de problemas para o futuro e fingir que questões complexas e politicamente sensíveis só não foram ainda resolvidas por manifesta falta de tempo — dêem-nos mais 12 meses e vão ver. Será que vamos?

