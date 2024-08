Homem detido após esfaquear criança e mulher em Londres

Um homem foi detido esta segunda-feira em Londres após o esfaqueamento de uma menina de 11 anos e de uma mulher de 34.

O ataque aconteceu em Leicester Square, uma praça no centro de Londres que atrai muitos turistas de passagem pela capital inglesa.

A polícia britânica não acredita que existam mais suspeitos envolvidos no caso, aguardando-se agora uma actualização do estado clínico das vítimas. A criança e a mulher esfaqueadas foram transportadas para o hospital, não sendo ainda conhecidas mais informações sobre o caso.

Outra das interrogações prende-se com a motivação para o ataque, uma pergunta que as autoridades britânicas vão procurar perceber nas próximas horas.

A polícia mantém-se no local e criou um perímetro de segurança no ponto do incidente. A praça em questão é uma das artérias com maior movimentação de pessoas em toda a cidade, com a polícia a selar os locais críticos à investigação.