Rio de Janeiro, Salvador da Bahia e Belo Horizonte são algumas das maiores. Apesar de as mulheres serem a maioria da população, 24 cidades não tiveram nem vereadoras desde as eleições de 2000.

A maioria dos municípios brasileiros não teve uma mulher como presidente da câmara neste milénio. Em ano de eleições municipais, marcadas para Outubro, a análise da base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil mostra que 3557 municípios do país, ou o equivalente a 64% do total, não tiveram nenhuma prefeita eleita desde o sufrágio de 2000.