Praia de Matosinhos livre da interdição a banhos

A Praia de Matosinhos, no distrito do Porto, deixou de estar interdita a banhos na sexta-feira e hoje continua a ser permitido ir a banhos naquele areal, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima de Leixões. A praia de Matosinhos esteve interdita a banhos durante cinco dias na semana passada, devido a uma "contaminação microbiológica". A interdição chegou a ser levantada na quarta-feira, voltou a ser declarada na quinta-feira e foi novamente levantada na sexta-feira depois da realização de novas análises, permitindo aos banhistas voltar a entrar na água, disse a mesma fonte policial.

Segundo a Polícia Marítima de Leixões, o assunto da "contaminação microbiológica" está "resolvido", pelo menos por agora. Desde o arranque da época balnear que os banhos já foram desaconselhados quatro vezes na praia de Matosinhos, segundo informação do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). Em 2023, a água da praia de Matosinhos foi classificada como aceitável, depois de em 2022 ter sido classificada como boa.

A interdição de banhos naquela praia gerou o descontentamento das escolas de surf que fazem daquele o seu principal local de trabalho. Segundo Manuel Castro, gerente da Surf Aventura, uma das mais de 10 escolas de surf que existem em Matosinhos, cada dia que passou com interdição a banhos e actividades no mar da Praia de Matosinhos são "centenas de euros de prejuízo".

Nestes últimos dias em que houve um aviso e recomendação a desaconselhamento de banhos e usos de água do mar da Praia de Matosinhos houve "imensos prejuízos" com o cancelamento de aulas de grupo de surf e de stand up paddle, eventos de aniversários e alugueres de material, contou, acrescentando que estima ter perdido cerca de 300 euros por dia.