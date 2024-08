Greve da STCP no Grande Porto terá serviços mínimos

Esta é a segunda greve na STCP em menos de um mês, após a paralisação de 26 horas no dia 22 de Julho, tendo ambas sido convocadas pelo Sindicato dos Transportes Rodoviários Urbanos do Norte (STRUN)

Os trabalhadores da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) vão estar em greve a partir da meia-noite de segunda-feira, numa paralisação que durará 26 horas, até às 2h de terça-feira, com serviços mínimos assegurados. Esta é a segunda greve na STCP em menos de um mês, após a paralisação de 26 horas no dia 22 de Julho, tendo ambas sido convocadas pelo Sindicato dos Transportes Rodoviários Urbanos do Norte (STRUN).

Segundo o comunicado do STRUN, na greve a partir de segunda-feira os serviços atribuídos "são bastante menos que os habituais", relembrando o sindicato que os trabalhadores só têm de os cumprir "se não houver trabalhadores não aderentes em número suficiente para cumprir o estabelecido pelo CES [Conselho Económico e Social] ".

Os serviços mínimos definidos pelo Tribunal Arbitral, também divulgados pelo sindicato, envolvem, no período diurno, seis viaturas na linha 205, quatro viaturas nas linhas 200 e 204 e três viaturas nas linhas 201, 207, 208 e 305. Já para o período nocturno, estão abrangidos pelos serviços mínimos três viaturas nas linhas 205, 600 e 903, duas viaturas nas linhas 200, 204, 305, 502, 602, 700, 701, 702, 801, 901/906 e 907. No período de madrugada está previsto o funcionamento normal das linhas da rede de madrugada (1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M, 13M). A STCP comunicou na quinta-feira "que os serviços poderão sofrer perturbações" durante a greve.

As duas greves foram convocadas pela alegada falta de resposta da administração a uma proposta de revisão salarial não inferior a 8%, considerando os trabalhadores insuficiente a actualização salarial efectuada pela administração da STCP - 2% em Janeiro e 4,7% em Abril. A administração da STCP assinalou que "chegou a um compromisso para o ano corrente, no passado mês de Maio, com quatro dos cinco sindicatos representativos dos seus trabalhadores". "Estes quatro sindicatos representam a maioria dos trabalhadores da empresa. O único sindicato que não assinou este compromisso foi o STRUN", acrescentou.