Em Paris, o amor esteve no ar: 7 pedidos de casamento nos Jogos Olímpicos

Durante duas semanas, Paris reafirmou o estatuto de cidade do amor com a emoção do desporto a juntar-se à comoção de um pedido de casamento. Alguns atletas ajoelharam-se logo após as provas, outros em locais mais habituais como a Torre Eiffel. Parece que os atletas olímpicos levam o amor tão (ou mais) a sério do que o desporto.

Justin Best e Lainey Duncan

Paris 2024 fez-se de recordes para o remador norte-americano Justin Best, que não só arrecadou a primeira medalha de ouro em 60 anos da modalidade para os EUA, como ainda pediu em casamento a namorada Lainey Duncan.

Best ajoelhou-se em frente à Torre Eiffel com membros da família a segurarem 2738 rosas amarelas, detalha a revista People ─ a cor eleita é uma alusão à rede social Snapchat onde iniciaram a relação. O momento foi captado em directo para o programa de televisão Today e partilhado nas redes sociais a 5 de Agosto.

Logo que soube que os Jogos de 2024 seriam em Paris, a cidade favorita de Lainey Duncan, o atleta decidiu que seria esse o local ideal para pedir a namorada em casamento. “A Lainey é a minha outra metade. Ela é ferozmente inteligente, linda sem esforço, ilimitadamente criativa e irradia bondade para todos que encontra”, elogia o remador. “Passámos juntos por tudo na nossa vida adulta e vi-a transformar-se numa mulher fantástica, guiando-me até ao homem que sou hoje”, acrescentou, recordando os nove anos juntos.

Não se sabe ainda quando será o casamento, mas ambos nunca esquecerão Paris 2024. “Eu fiquei com o ouro e com a rapariga, e ela ficou com o diamante”, concluiu Justin Best.

Payton Otterdahl e Maddy Nilles

A Torre Eiffel serviu também de cenário ao pedido de casamento do lançador de peso Payton Otterdahl, que se qualificou em quarto lugar nos Jogos. No dia a seguir às provas, a 4 de Agosto, ajoelhou-se em frente da namorada Maddy Nilles e fez-lhe a decisiva pergunta: ‘Queres casar-te comigo?”.

O momento foi partilhado pelo atleta nas redes sociais, incluindo o romântico beijo com que selaram o pedido de casamento. “No entretanto, na cidade do amor. Amo-te para sempre, Maddy Nilles”, escreveu Otterdahl na legenda da fotografia. A noiva, que é treinadora de atletismo no Nebrasca, partilhou a mesma imagem. “Je vous aime”, em francês ─ amo-te, em português.

Huang Yaqiong e Liu Yuchen

Na La Chapelle Arena, a multidão aplaudiu o momento em que Liu Yuchen se ajoelhou para pedir a namorada Huang Yaqiong em casamento, minutos depois de a jogadora de badmínton ter vencido o ouro. Os dois chineses eram colegas da equipa de badmínton, mas afinal muito mais do que isso, como se provou momentos depois, quando o ramo de flores dado no final da prova vinha acompanhado de um anel de diamantes.

Foto O pedido de casamento de Huang Yaqiong e Liu Yuchen REUTERS/Thaier Al-Sudani

“Para mim, o pedido de casamento é muito surpreendente porque tenho estado concentrada em preparar-me para o jogo”, confessou a atleta à Associated Press. “Hoje sou campeã olímpica e fui pedida em casamento, que é algo que ninguém está à espera.”

Tsanko Arnaudov e Cátia Azevedo

A onda de amor também chegou a Portugal e Paris ficará na memória do lançador do peso Tsanko Arnaudov e da velocista Cátia Azevedo. Apesar de as provas no Stade de France não terem sido marcantes, foi na Aldeia Olímpica que chegou a "medalha" dos dois namorados.

Enquanto o casal posava em frente dos icónicos anéis olímpicos, Tsanko Arnaudov ajoelhou-se e pediu Cátia Azevedo em casamento. No vídeo partilhado nas redes sociais, ouve-se a velocista a responder um “não, não, não” preocupada, antes de mudar de ideias e responder um “sim” emocionado, perante a plateia que assistia ao pedido.

A felicidade do pedido do casamento ajudou a apaziguar a derrota nas provas olímpicas. Cátia Azevedo ficou em oitava posição no apuramento e falhou as finais de 400 metros, depois de um quinto lugar nas repescagens. Já o noivo, Tsanko Arnaudov, não passou dos 21 metros de lançamento que lhe deu um oitavo lugar no apuramento.

Pablo Simonet e Maria Campoy

Uma fotografia de grupo havia de servir de pretexto para o jogador de andebol Pablo Simonet se ajoelhar e pedir a namorada Maria Campoy em casamento. O momento aconteceu numa das pontes da Aldeia Olímpica enquanto a equipa da Argentina posava para uma fotografia. “A mulher da minha vida disse-me que sim. No lugar que sonhei, onde tudo começou e onde tanto lutámos para estar. A felicidade é total, obrigado amigos e cúmplices por tornarem isto especial”, partilhou o atleta no Instagram, junto de um vídeo do momento.

Maria Campoy que é jogadora de hóquei mostra-se emocionada perante o pedido de casamento e abraça o noivo, ao som dos aplausos dos colegas de equipa. O noivado aconteceu a 24 de Julho, ainda antes do arranque dos Jogos Olímpicos, que simbolizavam uma grande conquista para ambos.

As equipas de andebol e hóquei da Argentina qualificaram-se apenas com alguns minutos de diferença nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Quando Maria Campoy chegou ao balneário depois da vitória contra os EUA viu uma mensagem do namorado a contar que a equipa de andebol também tinha vencido o ouro momento antes. Em Paris, a equipa feminina de hóquei venceu a medalha de bronze.

Alice Finot e Bruno Martínez Bargiela

A francesa Alice Finot quebrou os estereótipos de género ao ajoelhar-se na pista de atletismo para pedir o namorado em casamento. Não venceu a medalha nos 300 metros de corrida de obstáculos, mas obteve um sim como reposta quando correu para o namorado, o triatleta espanhol Bruno Martínez Bargiela, com um pin onde se lia “Amor em Paris”.

Alice Finot e Bruno Martínez Bargiela abraçaram-se perante um estádio em êxtase. “Disse a mim própria que se corresse menos de nove minutos, sabendo que o nove é o meu número da sorte e que estamos juntos há nove anos, pedia-o em casamento”, contou ao Daily Mail a atleta que terminou a corrida com um recorde pessoal de 8:58.67.

French athlete Alice Finot, who broke the European record in women's 3,000-meter walking, proposed to her boyfriend after the race. ???? pic.twitter.com/aGhtUqc469 — Tansu Yegen (@TansuYegen) August 7, 2024

E sobre ser ela a ajoelhar-se para pedir o namorado em casamento, lembrou: “Não gosto de fazer as coisas como toda a gente. Como ele ainda não o tinha feito, disse a mim próprio que talvez devesse ser eu a fazê-lo.”

Sarah Steyaert e Charlotte Picon

Na equipa francesa de vela, os noivados foram a dobrar. Três anos antes de Paris 2024, os namorados das parceiras Sarah Steyaert e Charlotte Picon prometeram que se ambas vencessem uma medalha de prata ou ouro nos Jogos Olímpicos seriam pedidas em casamento.

Foto Sarah Steyaert abraça o companheiro Luisa Gonzalez/Reuters

As duas atletas ficaram aquém das expectativas e conquistaram a medalha de bronze. Ainda assim, os namorados não desiludiram e esperavam-nas na margem com os anéis de noivado. “Claro que tínhamos de dizer sim”, reagiu Sarah Steyaert, que tem duas filhas com o companheiro, na conferência de imprensa depois da prova.

A dupla é conhecida por Mama Team por ambas já serem mães. Charlotte Picon também tem uma filha com o noivo Jean-Emmanuel Mestre. “Ela agora vai reformar-se do desporto”, contou o companheiro, que partilhou os planos da família: uma volta ao mundo num catamarã. Resta saber se os casamentos também serão em simultâneo.