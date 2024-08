Quem é Hunter Woodhall, que se tornou viral na Internet ao torcer pela mulher

A campeã olímpica Tara Davis-Woodhall conquistou ouro no salto em comprimento, mas o vídeo do marido, atleta paralímpico, a apoiá-la tornou-se viral. “És a campeã olímpica”, repetia em lágrimas.

Foi na quinta-feira que a norte-americana Tara Davis-Woodhall se sagrou campeã olímpica no salto em comprimento, com a marca de 7,10m, nos Jogos de Paris 2024. À frente da campeã de Tóquio, a alemã Malaika Mihambo (6,98m) e da companheira de equipa Jasmine Moore (6,96m). Mas a sua conquista tornou-se viral nas redes sociais graças ao apoio incondicional do marido, o atleta paralímpico Hunter Woodhall.

O vídeo, milhares de vezes partilhado, mostra Woodhall com uma T-shirt branca com as palavras "equipa Tara", numa referência à mulher. Da bancada, o atleta mostra-se visivelmente nervoso e vai gritando palavras de apoio em direcção à arena, onde Tara Davis-Woodhall se prepara para saltar.

Apesar de já ter assumido a liderança da prova na segunda tentativa, é na quarta que a jovem do Texas consegue saltar a distância de 7,10m. As bancadas gritam ao rubro, mas é Hunter Woodhall quem parece gritar mais alto. Depois do salto, Tara corre em direcção ao marido e, mesmo com a diferença de altura do chão para a bancada, salta para os seus braços. Woodhall não pára de gritar que ela é "a campeã olímpica". E repete, comovido até às lágrimas: "Babe, you’re the Olympic champion! You're the Olympic champion!"

Acabar a prova ​"foi um grande alívio e um momento de 'finalmente'", declarou Davis-Woodhall à NBC. "Eu estava apenas a olhar para os olhos dele e não sabia onde estava. Por um segundo, quase desmaiei e ele tornou o momento muito mais especial", acrescentou. Foi ele o primeiro a dizer-lhe que ela era uma campeã olímpica, acrescenta ao The Washington Post. E isso também é especial.

O casal de 25 anos, que é uma sensação no YouTube, onde tem mais de 822 mil subscritores, conheceu-se em 2017, numa prova de atletismo indoor, em Idaho, estava ainda no ensino secundário. Hunter reparou em Tara e disse aos amigos que ia "casar com aquela rapariga", mas foi Tara quem, depois desse meeting, decidiu meter conversa com Hunter por mensagem. E a troca de mensagens continuou até começarem a namorar à distância. Ela entrou na Universidade da Geórgia e ele na de Arcansas. Um ano depois, o casal torna pública a admiração que sente um pelo outro.

Quando se conheceram, Tara não se apercebeu que Hunter era duplamente amputado. Ele estava de calças. O jovem nasceu com um problema congénito chamado hemimelia fibular, em que os ossos do perónio estão parcial ou totalmente ausentes. Quando Woodhall tinha 11 meses, os seus pais tomaram a decisão de amputar as pernas do bebé para melhorar a sua qualidade de vida a longo prazo. E o rapaz tornou-se corredor e sempre lutou para que ninguém o visse como uma pessoa com deficiência.

"Eu não ia ser visto apenas como alguém com uma deficiência", disse à Sports Illustrated em 2017. "Eu ia ser visto como um atleta. Eu sabia que a única maneira de mudar essa percepção era tornar-me o melhor atleta possível, tornar-me o atleta mais competitivo." Com lâminas de fibra de carbono, o rapaz bateu todos os recordes de velocidade do estado do Utah, enquanto estava no secundário. E tornou-se no primeiro duplo amputado a ganhar uma bolsa de estudos de atletismo da primeira divisão, quando se matriculou na universidade, recorda o USA Today.

Segundo a revista People, o casal ficou noivo no Cabo San Lucas, no México, em Setembro de 2021, e casou-se no ano seguinte, no Texas, a 16 de Outubro. Ao site Archewell, do príncipe Harry e da mulher Meghan, Hunter, numa entrevista, sublinha a importância de transmitir que ele e Tara são "duas pessoas normais". E declara: "Nós trazemos muita diversidade para o nosso relacionamento, e queremos ser realmente transparentes sobre isso. Tara é uma mulher de cor. Eu tenho uma deficiência. Queremos que as pessoas saibam que quem quer que sejam, qualquer que seja a situação em que se encontrem... está tudo bem e é isso que as torna especiais e únicas."

Tara Davis-Woodhall, who won gold at the Olympics, and her husband Hunter Woodhall, who won silver at the Paralympics, being deeply and madly in love ?? pic.twitter.com/fKF4108sbh — Women Posting W's (@womenpostingws) August 9, 2024

Em Tóquio, a então Tara Davis ficou na sexta posição na sua modalidade e Hunter Woodhall conquistou uma medalha de bronze. Agora, depois do ouro de Tara, o casal regressará a Paris nos próximos dias para que Hunter participe nos Paralímpicos. O objectivo é ganhar e com o apoio um do outro, dizem.