Céline Dion critica campanha de Trump por usar música de Titanic

Quando a música My Heart Will Go On, da banda sonora do filme Titanic foi usada num comício da campanha Donald Trump em Montana, na passada sexta-feira, as redes sociais inundaram-se de piadas sobre o uso daquela música, já que é sobre o naufrágio do navio. Um dia depois, foi a vez de Céline Dion se pronunciar e emitir um comunicado, onde declara que o uso da música não foi autorizado e que termina com a mesma questão que se pôs à Internet: "A sério, essa canção?"

Segundo a CNN norte-americana, desde o ano passado que a campanha de Trump usou a canção de Dion em vários comícios. Contudo, segundo a nota da cantora canadiana e da sua equipa de gestão só tomaram conhecimento depois do comício em Bozeman, Montana.

"Hoje, a equipa de gestão de Céline Dion e a sua editora discográfica, Sony Music Entertainment Canada Inc., tomaram conhecimento do uso não autorizado do vídeo, gravação, performance musical e imagem de Céline Dion a cantar My Heart Will Go On num comício da campanha de Donald Trump/JD Vance em Montana", diz a nota publicada na conta da rede social X, antigo Twitter, da artista, bem como na sua conta de Instagram.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

"De forma alguma este uso é autorizado, e Céline Dion não apoia este uso ou qualquer outro semelhante." O comunicado termina com a pergunta: "A sério, essa canção?" Esta, lançada em 1997, é uma balada romântica que o tema do filme Titanic, de James Cameron, tendo como protagonistas Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. My Heart Will Go On é um dos singles mais vendidos de todos os tempos.

Depois de conhecido o nome de Kamala Harris para candidata pelo Partido Democrata às eleições norte-americanas, Beyoncé deu luz verde a Kamala Harris para utilizar a música Freedom na sua campanha. Por oposição, Céline Dion — que há muito tinha a sua carreira suspensa por motivos de doença e voltou a um palco especial, em Paris, na Torre Eiffel, para fechar a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos com a canção de Piaff Hymne à L'Amour — faz parte de um grupo de artistas que se recusam a ter os seus nomes ligados à campanha do candidato do Partido Republicano.