Quatro praias (e restaurantes) a não perder na Costa Alentejana e Vicentina

No mês de Agosto, as praias portuguesas enchem-se de famílias à procura de uns dias de sossego, mas com uma procura cada vez maior de turistas, o sossego nem sempre é o maior.

Por isso, neste P24, Luís J. Santos, editor da Fugas, partilha algumas das suas praias de eleição nas costas Alentejana e Vicentina, fora do roteiro turístico mais comum.

Segredos bem guardados? Não garantimos, mas que valem a visita, isso valem.

