400 anos depois, uma “expedição” portuguesa regressa ao Shangri-La

É uma “viagem de autor” da Pinto Lopes Viagens pelo Tibete, Himalaias e Nepal. Tudo “na senda dos jesuítas portugueses”, que, no séc. XVII, foram os primeiros europeus a pisarem “o tecto do mundo”.

Em 1624, dois jesuítas portugueses, o padre António de Andrade e o irmão Manuel Marques, vindos de Agra (Índia), e com o beneplácito do imperador mongol Jahangir, ultrapassando “desertos de neve”, chegam ao Tibete, onde julgavam ir encontrar o mítico reino do Cataio, um reduto de cristandade nos Himalaias. O destino foi Tsaparang, capital do reino tibetano de Guge, onde não encontraram cristãos mas budistas – a “confusão” tivera origem em “comerciantes muçulmanos que faziam comércio com os tibetanos já há muito tempo [e que] encontraram similitudes entre o culto budista e o cristão”, explica o historiador e investigador Joaquim Magalhães de Castro.

Certo é que se tornaram nos primeiros ocidentais a pisar o “tecto do mundo” (e darem notícias dele à Europa) – e 400 anos depois, a Pinto Lopes Viagens “regressa” a essa viagem numa “Expedição aos Himalaias (China, Tibete e Nepal) – Na senda dos jesuítas portugueses”, numa “viagem de autor” com Joaquim Magalhães de Castro, de 15 de Setembro a 3 de Outubro.

Não será, avisa o autor, um refazer dos passos dos dois jesuítas. “Isso implicaria uma viagem muito complicada, de muitos dias e com muitas limitações em termos geográficos” – desde logo, atravessar a fronteira seria impossível (o passo de Mana, rota original dos portugueses não está aberto a civis, e toda a zona é “muito restrita, com bases militares”). “Vamos fazer, no essencial, a parte mais importante, que é a zona de Tsaparang, onde viveu o padre e os seus companheiros”, explica, numa “expedição” que “é mais do que ao Tibete, inclui também uma saída pelo Nepal, na região dos Himalaias”.

Foto “É daquelas viagens que se faz uma vez na vida”, admite Joaquim Magalhães de Castro, que já esteve “15, 16 vezes no Tibete” dr

Mas regressemos então a Abril de 1624, quando o padre António de Andrade foi detido pelas neves do passo de Mana – “perdeu um dedo e ficou quase cego”. Voltou atrás e, em Agosto, “quando as neves acalmaram”, atravessou o passo e chegou ao reino Guge, no Tibete ocidental, “na altura um dos mais poderosos reinos do Tibete” (nessa altura “havia aí muitos reinos rivais, em guerra permanente” e monarcas a “tentar controlar o poder crescente dos Lamas”). Conseguiu ganhar a confiança do soberano, construiu uma igreja e abriu uma missão católica. Durou apenas 20 anos, durante os quais houve um vaivém de padres que atravessavam os Himalaias e, nesse processo, abriram cinco rotas diferentes entre a Índia e o Tibete. O resultado desses anos de proselitismo foi estéril: “Houve ali algumas conversões e eu presumo que muitas delas foram por conveniência”, explica o historiador, “mas não há vestígios de cristãos naquela região”.

Tsaparang, Chaparangue em português, a capital de Guge “é actualmente uma ruína”. “Uma ruína fascinante”, sublinha Joaquim Magalhães de Castro, que se desdobra em degraus. “Há templos que ainda podem ser visitados [e o padre Andrade, que nunca admitiu a existência do budismo, apontou que estas “casas de oração” eram “como as nossas igrejas pintadas, pelos tectos e paredes”], e o palácio real, mas de tudo o resto não há vestígios” – incluindo da igreja portuguesa. É um dos pontos mais altos da viagem, assegura, sobretudo ao nascer do sol – os outros são o monte Kailash (6.711m), sagrado para quatro religiões e motivo de peregrinações (a kora em torno de Kailash demora um dia e purifica todos os pecados, 108 voltas garantem o nirvana nesta vida); e o lago de Manasarovar, entre montanhas com picos de mais de seis mil metros (diz-se que um mergulho envia o peregrino para o paraíso de Brama). O jesuíta Manoel Freyre, em 1717, terá sido o primeiro europeu nestes locais. Mas é uma viagem de 19 dias, não se esgota neste três momentos.

História e aventura

“É daquelas viagens que se faz uma vez na vida”, admite Joaquim Magalhães de Castro, que já esteve “15, 16 vezes no Tibete” desde o início dos anos de 1990 e é autor do livro Viagem ao Tecto do Mundo – O Tibete Desconhecido (Editorial Presença) e da série documental Himalaias – A Viagem dos Jesuítas Portugueses. “É um local extraordinário, onde ficamos rendidos perante a beleza com que nos confrontamos.” A viagem começa com uma passagem fugaz por Pequim, de onde se voa para Xining (uma das etapas da Rota da Seda) –​ daí, é o comboio o meio de transporte para chegar a Lhasa, a capital tibetana. “É uma forma diferente de entrar no Tibete, mais autêntica”, explica, “e, além da experiência, permite-nos também adaptar-nos à altitude, que é o principal problema”.

Em Lhasa, “lentamente”, a visita às principais atracções, do Palácio de Potala, a residência de Inverno dos Dalai Lamas entre 1649 e 1959 (e por onde terá passado o jesuíta Manoel Freyre, um dos primeiros europeus a chegar à “cidade santa”, em 1719), ao mais antigo templo do Tibete, Jorkhang, passando por ruas movimentadas (Barkhor, sem dúvida) e os mosteiros nos arredores.

Foto dr

A partir daqui, “começa a aventura” rumo ao Tibete Ocidental, a sua parte mais desconhecida. Lagos de água azul turquesa e glaciares, campos de cultivo e iaques, bandeiras oratórias a ondular, o local dos dez mil budas e a estupa mais alta do Tibete, bandos de antílopes, gazelas e, quem sabe, os cavalos de Prevelsky, origem pré-histórica, casario branco (e traços azuis e vermelhos sobre as janelas para proteger dos maus espíritos) e arco-íris geológicos, planícies áridas e lagos de sal.

Pelo meio, cidades e “encontros jesuíticos”: Gyantse, para muitos a mais bela cidade do Tibete e visitada pelos jesuítas Estevão Cacela e João Cabral, pioneiros europeus na região (foram, aliás, o primeiros a chegar ao Butão, e ainda hoje “o seu nome é ensinado aí nas escolas”); Shigtase, onde os mesmos padres estabeleceram uma missão católica (1627) que tão pouco teve sucesso. E se Cabral regressou à Índia, Cacela tentou chegar a Tsaparang morrendo pelo caminho – a sua sepultura é desconhecida, mas numa das cartas em que relata as suas descobertas, fala pela primeira vez ao mundo ocidental em Shambala, o lugar mítico do budismo tibetano, que viria a ser popularizado como Shangri-La, por James Hilton na obra Horizonte perdido.

A viagem termina na capital nepalesa, Katmandu, com visita aos seus locais mais icónicos. E mais memórias portuguesas: João Cabral passou por aqui em 1628 e Manoel Freyre viveu meio ano aqui em 1716.

Viagem de uma vida

O público-alvo desta viagem são “pessoas que se interessem pela história e também um bocadinho de espírito de aventura”, descreve Joaquim Magalhães de Castro. “Mas a graça da viagem é precisamente essa, não é como muitas outras”, considera – é por isso que lhe chama mesmo “expedição”. Serão milhares de quilómetros percorridos (“devia fazer as contas”, ironiza), mas numa viagem que “não classificaria com um grau de dificuldade alto” – afinal, não há trekkings, caminhadas, apenas uns “passeiozinhos”. E as estradas na Região Autónoma da China “agora são fantásticas” e todo o percurso seja acompanhado de dormidas em hotéis – “dos melhores em cada região” (e no Tibete Central inclui-se alojamento de várias estrelas).

Foto dr

Longe vão os tempos em que o historiador, cuja paixão é viajar e o Oriente o destino favorito, começou a visitar o Tibete, “viajando praticamente incógnito”. “Eram regiões muito remotas, para conhecer de forma pouco ou nada organizada, com muito improviso”. E foi numa dessas incursões que ouviu falar da história do padre Andrade – “já não me recordo exactamente quem o mencionou” – e ficou sempre com ideia de conhecer essa parte menos conhecida do Tibete.

Esta viagem é apenas o “capítulo I” de uma série que se propõe revisitar outros caminhos dos jesuítas portugueses nestas paragens. Seguir-se-ão os passos dos padres Francisco de Azevedo e João Garcia e de Estevão Cacela e João Cabral (neste caso, inevitavelmente, com Butão no centro da viagem). Mas, por enquanto, ainda há vagas para esta viagem que decorre entre 15 de Setembro e 3 de Outubro. O preço é 8295€ por pessoa em quarto duplo – a viagem de uma vida, sim. Mais informações no site da Pinto Lopes.