Jogos Olímpicos despedem-se de Paris com cor e muito brilho

Parece que ainda agora começaram, mas a verdade é que já passaram as duas semanas mais intensas do Desporto de Verão. Os Jogos Olímpicos de Paris chegaram oficialmente ao fim este domingo, 12 de Agosto, numa cerimónia recheada de estrelas, brilho e do já tradicional fogo-de-artifício de encerramento.

Os Estados Unidos foram a nação mais medalhada da competição, com um total de 126 medalhas. A China conseguiu 91 medalhas e ocupa a segunda posição nesta tabela, mas as duas potências chegaram ao fim dos Jogos Olímpicos empatadas na categoria do ouro, com 40 medalhados para cada país. O Japão, com um total de 45 medalhas, encerra o pódio.

Portugal foi o 50.º país mais medalhado, igualando a prestação olímpica conseguida em Tóquio. No total, os atletas portugueses arrecadaram quatro medalhas, com destaque para o ouro conseguido por Iúri Leitão e Rui Oliveira no ciclismo de pista. Pedro Pichardo levou a prata no triplo salto e Patrícia Sampaio o bronze no judo. Iúri Leitão conseguiu ainda uma medalha de prata a solo, antes da vitória em equipa com Rui Oliveira.

Os Jogos Olímpicos de Verão regressam agora em 2028. Entre 14 e 30 de Julho desse ano, Los Angeles será inundada com o espírito olímpico. A cidade volta a receber a competição, depois de já ter sido a anfitriã das Olimpíadas em 1984.