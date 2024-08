Depois de três anos e meio de aceleração permanente, a taxa de inflação no valor das rendas pagas por inquilinos em Portugal parece estar finalmente a estabilizar, mas aos níveis mais altos desde pelo menos 1995. Com o mercado de habitação ainda muito quente, a descida esperada em 2025 do coeficiente de actualização de rendas pode ajudar ainda assim a criar a expectativa de algum abrandamento de preços ao longo do próximo ano.

