Financiamento do PRR para a habitação acelera, mas falta construir: só estão prontas 132 casas

A distribuição do dinheiro do PRR destinado à habitação está a acelerar, mas a construção de novas casas está atrasada. Alguns autarcas já falam em adiamento dos prazos de execução.

Cerca de metade dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinados a dar resposta às carências habitacionais já está alocada, numa altura em que o Governo procura coordenar-se com os municípios para acelerar as candidaturas e desbloquear as casas previstas. Mas, se a distribuição do dinheiro parece estar a alcançar uma velocidade de cruzeiro, o mesmo não está a acontecer, para já, com a construção dos novos fogos. Até agora, das mais de 3000 casas que já têm financiamento garantido para serem construídas no âmbito do programa 1.º Direito, só 132 tinham, até Junho, as obras já concluídas.