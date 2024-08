Recepção apoteótica na chegada de Iúri Leitão e Rui Oliveira a Portugal

Foi uma chegada apoteótica a que alguns dos atletas olímpicos portugueses tiveram, nesta segunda-feira, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Entre todos, Iúri Leitão e Rui Oliveira foram as grandes estrelas da companhia, exibindo ao peito as medalhas de ouro conquistadas na prova de madison, no ciclismo de pista.

"Não há palavras. É muito bonito ver todos os portugueses aqui a festejar connosco" disseram à chegada Iúri Leitão e Rui Oliveira, emocionados com as centenas de pessoas que encheram a zona das chegadas da infra-estrutura aeroportuária.

Com muitas bandeiras de Portugal e muitos cânticos dedicados aos campeões olímpicos, os dois ciclistas eram a felicidade em pessoa e explicaram que estão a viver momentos inesquecíveis: "Conseguimos a maior vitória que o ciclismo já teve. Vai ser uma catapulta muito grande para nós e para o nosso desporto."

Recordando que partiram para Paris com vontade de fazerem história, os dois ciclistas portugueses confessaram os seus pensamentos antes dos Jogos.

"Íamos com um sonho e a verdade é que vim com a medalha de ouro. Foi a corrida mais importante na história do ciclismo", começou por afirmar Iúri Leitão. "Já seria um sonho chegarmos ao diploma olímpico, mas não vamos mentir que todos sonhamos com uma medalha e trazer duas é indescritível", numa referência à prata ganha no omnium.

Por entre os festejos, houve ainda tempo para olhar para o futuro: "Espero que continuem a apoiar o ciclismo de pista, mas também todas as outras modalidades. Se fazemos isto com tão pouco temos que olhar para o ciclismo e para as outras modalidades como olhamos para o futebol", afirmou Rui Oliveira.