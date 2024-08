Como é filmar nos planetas de Star Wars ou da Marvel? Mais fácil do que no mundo real

O’Shea Jackson está arrelampado. Subitamente a bordo de um cargueiro espacial, o actor olha à sua volta. “Isto é de doidos.” E de repente fica tudo branco, porque o mergulho no mundo de Star Wars faz-se à velocidade de um interruptor, tão depressa se liga quanto se desliga: filmar no plateau virtual de produção StageCraft, o sistema informalmente conhecido como o “Volume”, é assim. Uma casa de paredes e tecto envolventes em que são projectadas imagens que se movem milhares de vezes por segundo para criar, do nada, uma cantina espacial, uma sala do Museu Metropolitan de Nova Iorque, o multiverso da Marvel: cenários de um detalhe impressionante, forjados a partir de uma videowall. Ver o "Volume" em acção é caso para muitas exclamações de espanto na D23, a convenção de fãs da Disney para a qual a Lucasfilm e a Industrial Light & Magic (ILM) trouxeram a sua tecnologia de ponta.

