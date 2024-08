Terça na TV: Mentiras, sangue, dinheiro e Viena

CINEMA

Parque Jurássico

Star Movies, 14h01

Em 1993, milhões de espectadores em todo o mundo ficavam boquiabertos e de respiração suspensa perante as imagens de uma ilha repleta de todo o tipo de dinossauros. No filme de Steven Spielberg, as criaturas tinham sido resgatadas da extinção através da clonagem, graças à mente “visionária” do milionário John Hammond (Richard Attenborough), que queria oferecer – por um preço justo, bem entendido – a pessoas de todo o mundo a possibilidade de contactarem directamente com os animais. Mas, quando o sistema de segurança falhou, os testes ao parque temático deram origem a uma aventura épica e alucinante… É adaptado do livro de Michael Crichton, que co-assina o guião, saído em 1990. A seguir passam também as duas sequelas originais, às 16h e às 17h59. Só a primeira, O Mundo Perdido: Jurassic Park, de 1997, é que foi assinada por Spielberg, sendo Parque Jurássico III realizado por Joe Johnston.

Detectives a 100 à Hora

TVCine Edition, 22h35

Em 1979, longe do terror, mas perto dos carros de que tanto gosta, David Cronenberg realizou um filme atípico na sua carreira. Fê-lo, garante, só pelo dinheiro, para sustentar a família. Não tendo sido inicialmente escrito pelo realizador, este filme de acção canadiano é sobre um piloto de corrida que decide roubar o carro com que ia correr quando um patrocinador decide substituí-lo. Com William Smith, Claudia Jennings e John Saxon.

O Corpo da Mentira

Hollywood, 23h30

Ex-jornalista ferido na Guerra do Iraque, Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) é recrutado pela CIA para descobrir um líder terrorista que opera na Jordânia. Para se infiltrar na rede, Ferris tem de conquistar os apoios do agente veterano da CIA Ed Hoffman (Russell Crowe) e do chefe das Informações da Jordânia, que pode não ser tão honesto quanto parece. Será que Ferris pode confiar plenamente nos seus aliados sem pôr em risco toda a operação e a sua própria vida? Um thriller de espiões de Ridley Scott datado de 2008, baseado no livro homónimo de David Ignatius saído no ano anterior. O guião é de William Monahan, que tinha acabado de ganhar um Óscar por ter escrito The Departed - Entre Inimigos para Martin Scorsese.

SÉRIES

Sangue e Dinheiro

Filmin, streaming

Estreia da segunda parte. Criada por Xavier Giannoli, que é também um dos realizadores, esta série de thriller de crime francês que teve estreia na edição do ano passado do Festival de Veneza está de volta para completar a primeira temporada. Com Vincent Lindon no papel principal, parte do célebre escândalo de 2008 e 2009 que chocou a sociedade francesa com uma fraude à volta de uma taxa de carbono. O elenco inclui ainda Niels Schneider, Ramzy Bedia, Judith Chemla ou Olga Kurylenko.

Sangue em Viena

RTP2, 00h38

Estreia da segunda temporada. Baseada na saga literária de Frank Tallis, esta produção britânica e austríaca passa-se no início do século XX e segue as aventuras de Max Liebermann (Matthew Beard), que é estudante de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Com o anti-semitismo a crescer à sua volta, Liebermann ajuda a polícia a investigar crimes com o conhecimento psicológico que anda a adquirir. Faz parceria com Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer), um detective da polícia local.

DOCUMENTÁRIOS

Pompeia, o Segredo da Cidade Civita Giuliana

RTP2, 20h37

Neste documentário de 2022, assinado por Thomas Marlier, parte-se de uma descoberta do ano anterior no Parque Arqueológico de Pompeia: uma carruagem cerimonial romana com dois mil anos, muito bem preservada e cheia de ornamentos. Serve para explorar a vida em Pompeia na altura do Império Romano, especular sobre como era o trânsito e usar especialistas e modelos 3D para perceber melhor a investigação espoletada por este objecto.

Regresso ao Futuro: Viagem no Tempo, Sonho Americano e Rock’n’roll

RTP2, 22h54

O fenómeno Regresso ao Futuro, filme escrito por Bob Gale e realizado por Robert Zemeckis em 1985, é aqui analisado ao pormenor. A criação dos dois foi rejeitada mais de 40 vezes por Hollywood até o amigo Steven Spielberg ter convencido a Universal a investir nele. É o foco deste documentário realizado por Nathalie Amsellem com a chancela do Arte em 2022.