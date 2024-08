Fome das mães aumenta o risco de diabetes para os filhos na vida adulta – a Ucrânia prova-o

A fome não é apenas fome. Para quem está a gerar o filho, a fome acarreta consigo um conjunto de problemas para o futuro, já que a alimentação da mãe tem efeitos claros no desenvolvimento do feto. Quando a carência é extrema, como no período de grande fome na Ucrânia (conhecido como Holodomor, entre 1932 e 1933), uma das consequências é o risco muito mais elevado de esses fetos virem a desenvolver diabetes de tipo 2 na vida adulta – mesmo que haja abundância e uma boa nutrição desde o momento do nascimento.

