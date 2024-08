Filipa Almeida Mendes e os medicamentos para a diabetes que estão a revolucionar a perda de peso

A nossa convidada é a jornalista do PÚBLICO Filipa Almeida Mendes, licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em Ciências da Comunicação, com especialização em Estudos dos Media e do Jornalismo, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

No PÚBLICO integra a equipa de Ciência. Ela é autora do muito recente livro Vou Emagrecer: Os medicamentos para a diabetes que estão a revolucionar a perda de peso, saído em Maio deste ano na Avenida da Liberdade Editores.

Este seu primeiro livro, acerca daquela que foi considerada a descoberta do ano de 2023 pela revista Science, deu o mote à nossa conversa. Falámos também sobre o trabalho jornalístico, algo sobre o qual muitas pessoas têm curiosidade.

