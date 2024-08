Perseidas: “estrelas cadentes” iluminam o céu em todo o mundo

A chuva anual de meteoros Perseidas tem vindo a iluminar os céus nocturnos em todo o mundo ao longo dos últimos dias, naquela que é uma das melhores chuvas de meteoros do ano.

As Perseidas são visíveis durante vários dias, entre o final de Julho e meados de Agosto, conforme explicou ao PÚBLICO Máximo Ferreira, director do Centro Ciência Viva de Constância – Parque de Astronomia. Este ano, este espectáculo de “estrelas cadentes” de Verão atingirá o seu pico de intensidade na noite desta segunda-feira para terça-feira.

A “chuva de estrelas” das Perseidas tem a sua origem nas poeiras deixadas para trás pelo cometa Swift-Tuttle durante as suas passagens perto da Terra, a intervalos de 133 anos. Embora a última passagem deste cometa pelo interior do sistema solar tenha sido em 1992, na sua órbita ao Sol, quando a Terra atravessa essa região do espaço onde se encontram as poeiras do Swift-Tuttle – algo que acontece todos os anos –, elas entram na atmosfera terrestre e originam meteoros.