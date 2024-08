Tempestade Maria atinge Japão com o equivalente a dois meses de chuva em 24 horas

Classificada como “tempestade tropical severa”, um nível abaixo da categoria “tufão”, Maria atingiu a costa da maior ilha do arquipélago. Mais de 315 mil habitantes saíram das suas casas.

A tempestade tropical Maria atingiu esta segunda-feira o norte do Japão, com o equivalente a dois meses de chuva em 24 horas, disse a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

Classificada como "tempestade tropical severa", um nível abaixo da categoria "tufão", Maria atingiu a costa por volta das 8h30 (00h30 em Portugal) perto da cidade de Ofunato, na região de Iwate, no nordeste de Honshu, maior ilha do arquipélago.

As autoridades locais não registaram feridos, mas aconselharam 315 mil habitantes a sair da zona, enquanto cerca de duas mil pessoas passaram a noite em abrigos. "Os residentes da região afectada são aconselhados a estar atentos a aluimentos de terras, transbordamentos de rios e inundações nas zonas baixas", advertiu a agência.

A tempestade já levou ao cancelamento de vários voos no norte do Japão. A Japan Airlines avançou que tinha cancelado 78 voos domésticos, afectando 7039 passageiros. A transportadora japonesa ANA foi forçada a cancelar oito voos, noticiou a emissora pública NHK.

As ligações ferroviárias regionais também foram interrompidas, mas o comboio de alta velocidade continuou a funcionar.

A tempestade Maria foi acompanhada por ventos com rajadas de 126 quilómetros por hora (km/h). Está agora a deslocar-se para noroeste a uma velocidade de 15 km/h e deverá atingir o mar do Japão esta noite (hora local).

O total médio de precipitação na região em agosto foi de 177,9 milímetros. No entanto, já caíram 362 milímetros de precipitação na cidade de Kuji (nordeste de Honshu), o nível mais elevado desde o primeiro registo de precipitação efectuado pela JMA, em 1978.