Incêndio com chamas de 25 metros de altura na Grécia; cidades e hospitais evacuados

Um incêndio florestal de rápida propagação, alimentado por ventos fortes, deflagrou sem tréguas perto de Atenas esta segunda-feira, queimando árvores, casas e carros e obrigando à evacuação de hospitais e de pelo menos 11 cidades e aldeias, informaram as autoridades gregas.

Centenas de incêndios florestais deflagraram em toda a Grécia desde Maio. Embora os incêndios de verão sejam comuns na Grécia, o tempo extraordinariamente quente e seco associado às alterações climáticas tornou os incêndios mais frequentes e intensos, segundo os cientistas.

Mais de 560 bombeiros apoiados por voluntários, 17 aviões de bombardeamento de água e 15 helicópteros combateram o último incêndio que deflagrou às 15 horas (meio-dia GMT) de domingo perto de Varnavas, 35 km a norte da capital.

Esta segunda-feira de manhã, o fogo tinha-se propagado para sul e estava a arder em várias frentes, incluindo a aldeia de Grammatiko, a antiga cidade de Marathon, o município costeiro de Nea Makri e o Monte Penteli, a norte de Atenas.

Ventos fortes mudavam constantemente a direção das chamas. "Apesar de uma batalha difícil e dos esforços sobre-humanos durante a noite, o fogo propagou-se muito rapidamente e atingiu o Monte Penteli", disse um oficial dos bombeiros.

Os aviões de combate a incêndios interromperam as operações durante a noite e retomaram os esforços na segunda-feira. A polícia ajudou nas evacuações e alguns residentes passaram a noite em abrigos. Pelo menos três hospitais foram evacuados em Penteli.

O incêndio, cujas chamas atingiram 25 metros de altura, propagou-se "como um relâmpago" devido aos ventos fortes, disse no domingo o porta-voz dos bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis.

No domingo à noite, espessas nuvens de fumo escureceram o céu sobre Atenas. Horas mais tarde, as chamas ardiam perto do subúrbio residencial de Dionysos, a cerca de 23 km a nordeste do centro da cidade, e em zonas próximas.

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis regressou a Atenas de uma pausa de fim-de-semana na ilha de Creta para supervisionar a resposta ao incêndio, disse um funcionário do governo, com memórias ainda frescas de um incêndio de 2018 que matou 104 pessoas na cidade costeira de Mati, perto da capital.

Após o inverno mais quente de que há registo e longos períodos de pouca ou nenhuma precipitação, prevê-se que a Grécia registe o Verão mais quente de sempre.

As autoridades estão em alerta máximo contra incêndios até quinta-feira e os especialistas em meteorologia alertaram para uma "semana muito difícil".

"Metade da Grécia vai estar no vermelho", disse no sábado o ministro da Protecção Civil e da Crise Climática, Vassilis Kikilias, citando temperaturas de cerca de 40 graus Celsius e ventos fortes.