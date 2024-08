Sismo de 3,4 na escala de Richter registado no Algarve foi sentido mas não causou danos

Sismo terá sido sentido com intensidade máxima III (na escala de Mercalli modificada).

Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi registado no Algarve, este domingo, com o epicentro a cerca de 30 quilómetros a sul de Albufeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo foi registado às 05h48. Inicialmente, o instituto acreditava que o sismo não tivesse sido sentido. Contudo, terá sido sentido "com intensidade máxima III (na escala de Mercalli modificada)". Não há, para já, registo de danos pessoais ou materiais.

Segundo o organismo, a localização do epicentro de um sismo é um processo "físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", pelo que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".

O instituto garantiu continuar a actualizar a informação se necessário.