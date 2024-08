Luís Pais Antunes quer dar novo impulso à mudança da lei do CES

Novo presidente do CES quer reintroduzir a alteração à lei do organismo na agenda. Luís Pais Antunes diz que existem sectores sub-representados e elege o reforço de recursos humanos como prioridade.

A intenção de introduzir alterações ao funcionamento do Conselho Económico e Social (CES) é um tema que tem estado na agenda do organismo nos últimos anos, mas só em Julho de 2023 é que houve a "primeira e única" audição do CES na Assembleia da República sobre essa matéria. A nota é dada pelo seu novo presidente, Luís Pais Antunes, que revela vontade de dar um novo impulso à tentativa de alterar a configuração do CES. Em resposta ao PÚBLICO, Pais Antunes adianta que as conversas com o novo executivo para avançar com alterações à lei estão "em curso" e garante que "a necessidade de alterar a lei do CES já foi identificada e o processo será para continuar".