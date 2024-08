Dois anos depois, limpeza dos órgãos consultivos do Estado continua na gaveta

Dois anos depois de o Conselho Económico e Social (CES) ter identificado a existência de mais de 400 órgãos consultivos sob tutela do Estado, a intenção de reorganizar a administração consultiva e reduzir a despesa pública continua na gaveta. O tema ainda foi levado ao gabinete do então primeiro-ministro António Costa, mas, desde então, houve escassos progressos para corrigir a fragmentação e duplicação de entidades. Enquanto nenhum governo fizer uma contabilização rigorosa, não é apenas o número total de organismos que é uma incerteza: a despesa associada também. Em resposta ao PÚBLICO, fonte oficial do gabinete do ministro da Presidência revela que não encontrou nas pastas de transição qualquer sinal de avanços nesta matéria por parte do Governo PS.

