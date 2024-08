“A Venezuela é o peão de Putin para condicionar as negociações com os EUA”

Uma transição pacífica para a democracia na Venezuela “é o cenário mais improvável” neste momento e Nicolás Maduro pode mesmo fazer escalar a crise política para um cenário de guerra, cumprindo a promessa de invadir o território vizinho de Essequibo, para calar a comunidade internacional e colocar pressão sobre o Brasil e os EUA. É esta a análise do cientista político argentino Andrés Malamud, investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. “Enquanto Putin tiver a guerra na Ucrânia, a Venezuela será o seu peão para condicionar as negociações com os EUA”, afirma Malamud ao PÚBLICO.

