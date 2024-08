Queda de avião no Brasil: autoridades extraíram todas as gravações das caixas negras

As autoridades de aviação brasileiras informaram neste domingo que conseguiram extrair todo o conteúdo das duas caixas negras a bordo do avião que se despenhou na sexta-feira em Vinhedo, no estado brasileiro de São Paulo e causou a morte de 62 pessoas.

"Os dados foram obtidos, validados, e agora aguardamos que os nossos investigadores, que ainda se encontram aqui comigo, regressem a Brasília para começarmos a trabalhar na transformação desse número enorme de dados em informação útil para a sociedade", afirmou o brigadeiro Marcelo Moreno, líder do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), autoridade de acidentes de aviação do Brasil.

Segundo o jornal Globo, o brigadeiro informou ainda que os motores do avião seguiram para São Paulo para verificar se estavam a funcionar correctamente no momento da queda.

Até agora, dos 62 corpos recolhidos dos destroços, só dois foram identificados oficialmente: os do piloto Danilo Romano e do copiloto Humberto Alencar e Silva.

Juntamente com as autoridades brasileiras, estão a trabalhar no caso três representantes do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França (conhecido em francês por BEA) e dois representantes do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá (TSB).

Os vídeos divulgados mostram o avião a cair em espiral, aparentemente fora de controlo, num céu limpo. No entanto, analistas contactados pela agência Reuters acreditam que a acumulação de gelo, comum neste tipo de aeronave, foi a responsável.

O engenheiro aeronáutico e investigador de acidentes Celso Faria de Souza, contactado pela Reuters, também disse que, na sua opinião e a julgar pelas imagens, terá sido o gelo acumulado no avião a causar o acidente.

A aeronave da companhia aérea Voepass voava desde Cascavel, no estado de Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Uma das vítimas a bordo era a cidadã portuguesa, Gracinda da Silva.

As caixas negras agora recolhidas contêm dois dispositivos, o Flight Data Recorder, que recolhe dados técnicos do voo, como a altitude, velocidade e movimentos do avião, e o Cockpit Voice Recorder, que grava as conversas na cabine.