Acabem com os motins no Reino Unido, pedem os pais no funeral da menina portuguesa assassinada

Os pais da menina portuguesa assassinada, juntamente com outras duas, num evento temático de Taylor Swift no norte da Inglaterra no mês passado pediram o fim dos protestos nacionalistas que se seguiram às suas mortes, no funeral emocionado da sua filha.

Alice da Silva Aguiar, de 9 anos, e duas outras raparigas morreram e oito ficaram feridas depois de terem sido esfaqueadas num ataque durante o evento na cidade costeira de Southport, há duas semanas. Seguiram-se dias de tumultos em Southport e em cidades de todo o Reino Unido, desencadeados por falsas publicações online que identificavam erradamente o presumível assassino como um imigrante islâmico.

No funeral de Aguiar, a chefe da polícia da zona disse à congregação que os seus pais portugueses, Sérgio e Alexandra, que estavam de luto, lhe tinham pedido que fizesse um apelo público à calma."Mostraram grande coragem ao pedirem-me para estar aqui hoje... para transmitir uma mensagem da sua parte, da família da Alice, para dizer que não querem que haja mais violência nas ruas do Reino Unido em nome da sua filha", disse a chefe de Polícia de Merseyside, Serena Kennedy.

"Estou envergonhado e lamento imenso que tenha tido de considerar isto no planeamento do funeral da sua linda filha Alice. E espero que todos os que participaram na desordem violenta nas nossas ruas nos últimos 13 dias estejam a baixar a cabeça de vergonha pela dor que vos causaram, uma família de luto. "

Mais de 900 pessoas foram detidas e 466 acusadas de delitos durante os distúrbios, principalmente dirigidos a migrantes e muçulmanos, e dezenas já foram condenadas e presas à medida que os processos são acelerados nos tribunais.

A polícia e os políticos acreditam que a resposta rápida e dura das autoridades, combinada com a participação de milhares de pessoas em contra-protestos desde quarta-feira, dissuadiu as pessoas de participarem em mais protestos, que o primeiro-ministro Keir Starmer denunciou como "brutalidade de extrema-direita".

Starmer cancelou os planos de férias para fazer face à resposta e, segundo os procuradores, são esperadas muitas mais detenções e acusações nos próximos meses. A ministra da Justiça, Shabana Mahmood, afirmou que o impacto no já sobrecarregado sistema judicial se fará sentir nos próximos anos.

"A mamã já viu demasiado"

No funeral altamente emotivo de Aguiar, o seu caixão branco coberto de flores cor-de-rosa foi levado para a igreja numa carruagem puxada por um cavalo branco, enquanto centenas de habitantes locais aplaudiam, alinhados nas ruas.

"Foi-nos tirada demasiado cedo, e perguntamos muitas vezes porquê? Porquê aqui? Porquê nós? Porquê tu? ", disseram os pais numa homenagem lida pelo tio da rapariga durante a cerimónia. "Nunca vamos ultrapassar esta dor, mas prometemos obter todas as respostas. A mamã já viu demasiado e nós precisamos de saber. Sentimos um choque, uma dor inimaginável. Sentimos a tua falta... Por agora, nosso querido anjo, continua a dançar. A mamã e o papá vão amar-te sempre, sempre.

Duas outras raparigas, Bebe King, 6 anos, e Elsie Dot Stancombe, 7 anos, também foram mortas, e os pais de Bebe emitiram uma declaração no sábado dizendo que a morte tinha abalado o seu mundo. Revelaram que a irmã mais velha, Genie, tinha testemunhado o ataque e conseguido escapar.

A ministra da Educação, Bridget Phillipson, afirmou que as crianças em idade escolar vão passar a ser ensinadas a detectar notícias falsas e "teorias da conspiração pútridas que pululam nas redes sociais".

O secretário de estado dos Negócios e Comércio, Jonathan Reynolds, disse que escreveu à Associação de Seguradoras Britânicas para garantir que os pagamentos às lojas danificadas pelos tumultos fossem feitos rapidamente.