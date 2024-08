Citius, altius, fortius

Conta-nos a mitologia grega que, depois de se ter rebelado contra o próprio pai, Cronos passou a controlar o universo. Acontece que, um dia, o poderoso Titã recebeu a profecia de que um dos seus filhos se rebelaria contra ele e, por isso, decidiu devorá-los todos. Terá sido a sua mulher, Reia, quem conseguiu enganá-lo e, vestindo com roupas de bebé uma pedra, salvou a vida do pequeno Zeus. E obviamente foi esse mesmo Zeus que, já adulto, voltou de Creta para se vingar. Depois de ter feito o pai vomitar todos os irmãos, iniciou com ele uma guerra pelo controlo do universo e, quando a venceu, diz o mito, realizou os primeiros Jogos Olímpicos como forma de celebração.

